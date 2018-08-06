Звезды в купальниках: самые впечатляющие образы

Лето. Жара. Знаменитые модницы улетают отдыхать и набираться положительных эмоций. WomanHit.ru изучил блоги наших звезд и выбрал пляжные кадры, которые лучше один раз увидеть…

Слитные купальники — настоящий тренд нынешнего лета. Так же, как и палитра, которую предпочла Ксения Бородина для себя и своих дочек Маруси и Теоны. Спортивный стиль идеально подходит для плавания, а декоративные детали добавляют романтизма.

Алый купальник Орловой с натяжкой можно назвать закрытым, если только принять за единое целое ассиметрично расположенные полоски между закрытым лифом, подчеркивающим красивую грудь, и изящными плавками, открывающими тонкую талию певицы. Алый цвет как нельзя лучше подходит к стройной и загорелой фигуре певицы.

Телеведущая сделала ставку на классику и выбрала традиционное бикини. Такие купальники в топе уже не одно десятилетие и позволяют демонстрировать все достоинства фигуры. Фактура ткани делает бикини не таким скучным.

Сплошной купальник консервативно черного цвета подчеркивает спортивный силуэт Цой и корректирует грудь. Судя по всему, Анита сознательно выбрала купальник с лифом другого цвета — это добавляет объема в той части тела, которую так хотят увеличить все девушки.