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Звезды в купальниках: самые впечатляющие образы
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Звезды в купальниках: самые впечатляющие образы 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Лето. Жара. Знаменитые модницы улетают отдыхать и набираться положительных эмоций. WomanHit.ru изучил блоги наших звезд и выбрал пляжные кадры, которые лучше один раз увидеть…
Ксения Бородина
Слитные купальники — настоящий тренд нынешнего лета. Так же, как и палитра, которую предпочла Ксения Бородина для себя и своих дочек Маруси и Теоны. Спортивный стиль идеально подходит для плавания, а декоративные детали добавляют романтизма.
Ольга Орлова
Алый купальник Орловой с натяжкой можно назвать закрытым, если только принять за единое целое ассиметрично расположенные полоски между закрытым лифом, подчеркивающим красивую грудь, и изящными плавками, открывающими тонкую талию певицы. Алый цвет как нельзя лучше подходит к стройной и загорелой фигуре певицы.
Ольга Бузова
Телеведущая сделала ставку на классику и выбрала традиционное бикини. Такие купальники в топе уже не одно десятилетие и позволяют демонстрировать все достоинства фигуры. Фактура ткани делает бикини не таким скучным.
Анита Цой
Сплошной купальник консервативно черного цвета подчеркивает спортивный силуэт Цой и корректирует грудь. Судя по всему, Анита сознательно выбрала купальник с лифом другого цвета — это добавляет объема в той части тела, которую так хотят увеличить все девушки.
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