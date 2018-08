Кроуфорд, Робертс и другие мамы, которые хранят свои любимые вещи для дочерей

Безусловно, у детей знаменитостей много привилегий: перелеты на частных самолетах, места в первом ряду престижных премий, знакомства с кумирами… Также им переходят по наследству знаменитые наряды своих звездных мам — что может быть лучше? Более того, многие звездные мамы очень надеятся увидеть дочерей в своих лучших платьях с красных дорожек. Об этом рассказали Джулия Робертс , Дженна Деван, Кортни Кардашьян и не только.

Кортни Кардашьян

Звезда реалити-шоу недавно рассказала, что её гардероб уже принадлежит 6-летней дочери Пенелопе.

«Я недавно надела платье Dolce & Gabbana в Италии и запостила фото — позировала с Доменико Дольче — и я сохранила это платье для неё. Я подумала, что в один день оно ей понадобится. Я всегда оставляют вещи для неё и говорю: «Всё мое — твое». Ей нравится брать мои сумки, и я люблю ходить с её мини-сумками.

Кортни Кардашьян с дочкой

Подсказал певице оставлять вещи для годовалой дочери Сиенны её муж — Рассел Уилсон.

«Я думаю, что нет ничего лучше, чем через 20 лет достать винтажные туфли, кроссовки, сапоги. Круто, что она сможет носить эти стильные вещи, которые я передам ей по наследству».

Сиара

Паркер бережет свои знаменитые туфли для 8-летних близняшек Табиты и Мэрион, но актриса не уверена, что они когда-нибудь их наденут.

«Я отдам им свои туфли, но предполагаю, что они будут выше меня, то есть моя обувь будет им впору не в то время. Но они смогут сделать с ними всё, что захотят: отдать друзьям, продать…»

Сара Джессика Паркер с дочерьми

Дженна Деван (Татум)

5-летняя дочь Деван и Татума — Эверли — точно унаследует от мамы её наряды с красных дорожек, но не только…

«Конечно же, моё свадебное платье. Также у меня осталось платье с премии «Оскар», когда я была беременна. Еще у меня сохранены некоторые вещи, которые я надевала на различные шоу».

A Danskin Mother’s Day? @danskinapparel #Danskin

A post shared by Jenna Dewan (@jennadewan) on May 13, 2018 at 2:24pm PDT Джулия Робертс

17 лет назад Робертс принесла домой премию «Оскар» в черном платье с белыми полосками. Этот наряд актриса до сих пор хранит в своем гардеробе для 13-летней дочери Хэзел.

«У меня есть небольшое пространство в доме, которое мой муж называет «наследственная коллекция», там хранятся вещи, которые я не могу выбросить. Я думаю о Хэзел, вдруг она когда-нибудь захочет их надеть».

Джулия Робертс, 1990

Джессика — из тех, кто не может распрощаться с дорогими и памятными вещами, поэтому она называет себя «складом». Складирует она для 6-летней малышки Максвелл.

«Всё, что я хочу — это оставить все вещи. Вся одежда важна для меня. У меня много воспоминаний и я их храню. Вещи — это память».

Джессика Симпсон с мужем и детьми

У Пэлтроу ситуация ещё серьезнее: она откладывала одежду для дочери Эппл (родилась в 2004 году) ещё до её рождения.

«Я сохраняла мои наряды и особенные для меня вещи за 12 лет до её рождения. У меня остались все платья с «Оскара». Может, она когда-нибудь наденет одно из них».

A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Feb 6, 2016 at 8:12pm PST Синди Кроуфорд

Дочь Синди — 16-летняя кайя Гербер — уже выросла и носит наряды своей мамы.

«Когда твоя дочь берет твои вещи», — прокомментировала фото в Инстаграм супермодель 90-х.