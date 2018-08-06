Молодая девушка с татуировкой на запястье пропала в Нижнем Новгороде

Девушка среднего телосложения, рост 171 см. Была одета к черную кожаную «косуху», платье в черно-белую полоску с кружевной окантовкой, красные босоножки. При себе имела телефон, паспорт и черно-белую-сумку.

У девушки есть татуировки. Одна — в виде веера на запястье, другая — орхидея на плече.

Родители Майи очень беспокоятся и просят сообщать любую информацию о местонахождении девушки.

Требуется помощь в распространении информации.

Также сейчас в Нижегородской области проходят масштабные работы по поиску 13-летней Маши Ложкаревой.