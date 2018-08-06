Ещё
Молодая девушка с татуировкой на запястье пропала в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодая девушка с татуировкой на запястье пропала в Нижнем Новгороде 

nn.ru 31 минуту назад
Фото: nn.ru
Девушка среднего телосложения, рост 171 см. Была одета к черную кожаную «косуху», платье в черно-белую полоску с кружевной окантовкой, красные босоножки. При себе имела телефон, паспорт и черно-белую-сумку.
У девушки есть татуировки. Одна — в виде веера на запястье, другая — орхидея на плече.
Родители Майи очень беспокоятся и просят сообщать любую информацию о местонахождении девушки.
Требуется помощь в распространении информации.
Также сейчас в Нижегородской области проходят масштабные работы по поиску 13-летней Маши Ложкаревой.
nn.ru: последние новости
Экстрасенсы изложили свои версии местоположения пропавшей в Нижегородской области Маши Ложкаревой 13-летнюю Машу Ложкареву ищут в Кстовском районе. Следим в режиме online 10 популярных тем июля: борьба с онкологией, возвращать ли мужа и переезжать ли из Нижнего Новгорода
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни3
Почему сводит ногу по ночам74
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка42
Почему нельзя спать в самолете во время взлета8
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение