Молодая девушка с татуировкой на запястье пропала в Нижнем Новгороде 

Девушка среднего телосложения, рост 171 см. Была одета к черную кожаную «косуху», платье в черно-белую полоску с кружевной окантовкой, красные босоножки. При себе имела телефон, паспорт и черно-белую-сумку.
У девушки есть татуировки. Одна — в виде веера на запястье, другая — орхидея на плече.
Родители Майи очень беспокоятся и просят сообщать любую информацию о местонахождении девушки.
Требуется помощь в распространении информации.
Также сейчас в Нижегородской области проходят масштабные работы по поиску 13-летней Маши Ложкаревой.