«Мамино молоко»: вред и польза. Врач о нюансах грудного вскармливания

В августе ежегодно во всем мире проходит Неделя грудного вскармливания. Цель её — донести до женщин информацию о пользе грудного молока для здоровья ребёнка. Как наладить этот процесс, чтобы он приносил пользу, как ребёнку, так и маме, «АиФ-Юг» рассказала специалист по грудному вскармливанию краевого перинатального центра Полина Холодная.

Эмоциональный контакт

«Женское молоко — это «живой» продукт и лучшая еда для маленького ребёнка. В нём содержатся белки, жиры, углеводы, ферменты, гормоны, витамины, минералы, микроэлементы и другие вещества для полноценного развития малыша, — объясняет врач. — Лизоцим, лимфоциты, лейкоциты, специфические антитела и другие компоненты защищают ребёнка от болезнетворных микроорганизмов и вирусов. Причём все компоненты находятся в грудном молоке в необходимых количествах, легко и быстро усваиваются».

По словам специалиста, «мамино молоко» уникально и приспособлено к потребностям каждого ребёнка. Оно благоприятно влияет на его нервную систему и психику. Во время кормления грудью между мамой и малышом устанавливается тесный эмоциональный контакт. Доказано, что дети, которые находились на грудном вскармливании, активны физически и эмоционально, уравновешенны и спокойны. В будущем у них складываются хорошие, добрые отношения с окружающим миром, они более приветливы и доброжелательны к людям, сильнее привязаны к маме и сами в будущем становятся заботливыми родителями. Взрослыми они реже страдают ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, сахарным диабетом, лейкозом.

«Грудное вскармливание полезно не только ребёнку, но и самой маме, — продолжает Полина Холодная. — У женщин, кормивших грудью, гораздо больше шансов избежать онкологических заболеваний молочных желёз и половых органов. Если мама кормила грудью хотя бы одного ребёнка, риск развития рака молочных желез у неё снижается на 50 процентов. Кроме того, кормление грудью делает женщину более спокойной и умиротворённой».

Пустышка не нужна

Есть несколько простых правил, как сделать грудное вскармливание успешным. Вот три главных принципа: рано, часто, правильно. Раннее прикладывание после родов и частые кормления по требованию с самого начала. Ребёнок должен оказаться в контакте кожа к коже с мамой сразу же после рождения и быть в таком непрерывном контакте не менее 2-х часов. Это сохраняет нормальную температуру малыша, заселяет его кожу и слизистые дружественной, «правильной флорой» и постепенно адаптирует.

Важно научиться правильно прикладывать малыша к груди. Если ребёнок причиняет боль при кормлении, не надо терпеть. Боль может говорить о том, что ребёнок неправильно взял грудь. Если самостоятельно справиться не получается, лучше найти того, кто сможет помочь в этом.

«Кормить малыша нужно так часто, как он просит, — говорит доктор. — И днём, и ночью. Ему надо много энергии и пищи, чтобы хорошо расти и развиваться. Не стоит ждать, пока ребёнок расплачется от голода. Спокойный, заинтересованный, он легче и аккуратнее возьмёт грудь, будет есть дольше и эффективнее. Процесс кормления снимает стресс, помогает новорождённому наладить ритмичное дыхание и поддерживать нормальную температуру тела».

Количество молока зависит оттого, насколько часто ребёнок эффективно питается. Нужно дать ему возможность опорожнить первую грудь, а только потом предложить вторую. Пусть малыш сам решит, хочет ли он «добавки».

Не стоит приучать ребёнка к пустышке. Ни малыш, ни женская грудь природой на это не рассчитаны. Ребёнок недополучит молока, а грудь — стимуляции. Малыш сосёт соску не так, как грудь. Некоторым детям тяжело переходить от одного способа к другому, и они могут беспокоиться, отказываться от груди.

Как понять, сыт ли малыш

«Не надо сцеживаться после каждого кормления, если ребёнок активен, часто просит грудь и хорошо ест, — рассказывает Полина Холодная. — При правильно организованном грудном вскармливании молоко образуется по потребностям ребёнка, без излишков и без недостатка. Такие неограниченные по времени и частоте кормления в правильном положении — ещё и лучшая профилактика застоев и маститов».

Проконтролировать, наедается ли малыш, несложно. У ребёнка старше семи дней, которому хватает грудного молока, будет не меньше шести-восьми тяжёлых мокрых пелёнок в сутки. В первые шесть недель стул у него будет не менее трех раз в сутки, далее возможно реже. Малыш младше четырех месяцев будет прибавлять от 125 грамм в неделю.

Не надо мыть с мылом грудь ни до, ни после кормлений. Это смывает естественную защиту кожи. Вполне достаточно обычных гигиенических процедур: душ, ванна.

Хорошо укладывать ребёнка спать с грудью. Ведь когда он подрастает, появляется больше интересов, он часто отвлекается. Это поможет ему получить достаточно грудного молока и сохранит лактацию у мамы.