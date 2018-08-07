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Модно, но неприлично: Собчак в кружевном платье на голое тело
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Модно, но неприлично: Собчак в кружевном платье на голое тело 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Ксения выбрала целомудренный наряд, который продемонстрировал ее анатомию в деталях.
Ксения в провокационном платье
Поводом для пересудов послужил пост Собчак в «Инстаграме», где она предстала перед фолловерами в весьма скромном платье длины миди, изготовленном из романтичного кружева телесного цвета. И все бы ничего, вот только звезда решила не надевать под него белья. По крайней мере именно так заключили ее подписчики, которые смогли сквозь платье рассмотреть формы Ксении в деталях.
В последнее время стиль Ксении Собчак нельзя назвать сексуальным. Звезда все больше отдает предпочтение нарядам в стиле богема буржуа: с объемным кроем, длинными юбками и многослойностью. Также Ксения демонстрирует приверженность к ретроплатьям в стиле 40-х, которые обычно имеют подчеркнуто целомудренные декольте и максимально безопасную для репутации длину. Однако на днях Ксения доказала, что отказаться от провокаций полностью она не может.
Разумеется, за эту выходку звезду подвергли отчаянной критике: «Ксения, это неприлично», «Все напоказ. Это совершенно не пахнет элегантностью», «В вашем возрасте и статусе нужно быть скромнее». Некоторые фанаты не стали нападать на Собчак, а просто похвалили ее за то, что «есть что показать». Кстати, некоторые даже засомневались, что прелести свои: уж очень подтянутыми и бодрыми на вид они выглядели на фото.
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