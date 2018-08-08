Разлитую на Украине азотную кислоту перевозили нелегально

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости . Азотную кислоту, утечка которой произошла в Днепропетровской области, перевозили без соответствующей лицензии, перевозчику грозит штраф, сообщил в среду на брифинге начальник управления государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Алексей Степаненко.

Утечка азотной кислоты из автоцистерны произошла на автотрассе в Днепропетровской области во вторник. Площадь разлива составила около 40 квадратных метров, всего в автоцистерне было 24 тонны азотной кислоты. Жертв и пострадавших нет. Спасатели нейтрализовали место утечки азотной кислоты, превышений опасной концентрации паров вещества нет,

"Проверив документацию по базе, мы видим, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, было нелегальным и осуществляло перевозки нелегально… Как он (владелец автоцистерны — ред.) говорит — хотел подзаработать денег, а затем получить лицензию. Наши сотрудники составили на него административный материал", — приводит слова Степаненко сайт украинского "Пятого канала"

По словам Степаненко, перевозчику теперь грозит штраф с конфискацией транспортного средства.