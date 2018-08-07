Кендалл Дженнер рассказала, почему пропустила все последние показы 

22-летняя модель в интервью журналу LOVE призналась, что во время последних модных недель была на грани нервного срыва. Девушка работала в Лос-Анджелесе и просто не смогла бы отходить каждое шоу. Кендалл добавила, что ценит то, что у нее есть, но порой мечтает о другой жизни: «Иногда мне хочется выйти из дома и узнать, что на самом деле все иначе, не как сейчас». Это не первый раз, когда она открыто говорит о психологических проблемах. В январе вышло интервью Дженнер для Harper's Bazaar. Оказалось, раньше она могла проснуться посреди ночи от сильной панической атаки.