В Новосибирске поймали преступника, который надругался над 5-летней девочкой

Вечером 9 августа в Новосибирске задержали мужчину, который надругался над 5-летней девочкой у дома на улице Кропоткина.

О задержании сообщила девушка Наталья в социальной сети Instagram.

«Вот эту я заметила 15 мин назад когда ехала к дому по улице Линейная. Развернула машину и побежала за ним. Одновременно звонила в полицию и говорила где я бегу Кричала во все горло: «Хватайте педофила!». К счастью, нашлись настоящие мужчины. Меня трясёт от ужаса. Полиция приехала через 15 минут, спасибо им за это!» — написала девушка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Нужно уточнять, перезвоните позже», — коротко ответили в пресс-службе ведомства.

«Он задержан, это так», — подтвердил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

В январе этого года 18-летний новосибирец пытался надругаться над 11-летней девочкой в доме на улице Серафимовича в Кировском районе Новосибирска. По словам отца пострадавшего ребёнка, мужчина силой пытался затащить девочку в ванну, но ей удалось вырваться.