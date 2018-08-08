Ученые: детей нельзя заставлять есть

Ученые обследовали 250 детей возрастом от 2 до 3 лет, выяснили их пищевые привычки и то, какой «кормительной» стратегии придерживаются их родители. Выяснилось, что дети, которых пичкают, едят ничуть не лучше других. Насильное кормление имеет даже обратный эффект: малыши начинают питаться еще более скудно и разборчиво. Педиатры напоминают, что у маленьких детей здоровые инстинкты, они способны следовать своему природному чувству голода. А вот негативная ассоциация с блюдами, которые их заставляют есть, сохраняется надолго.

А недавно ученые выяснили, что ранний прикорм улучшает детский сон.