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Рианна ест макароны на ночь глядя
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Рианна ест макароны на ночь глядя 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Рианна (Rihanna) в последнее время очень сильно похудела, однако певице это не далось так легко.
В интервью глянцевому журналу Vogue девушка призналась, что ей пришлось отказаться от любимых блюд ради стройных ног. Девушка призналась, что любит по ночам есть макароны с сыром и в период диеты ей пришлось забыть про них. Также певица призналась, что не практикует голодание и детоксы, она за здоровое питание.
Зато сейчас артистка может красоваться на красной дорожке в самых коротких платьях, что она и делает. Все-таки иногда можно отказаться от десертов во благо фигуре. Согласны?;;
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