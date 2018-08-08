Рианна ест макароны на ночь глядя

Рианна (Rihanna) в последнее время очень сильно похудела, однако певице это не далось так легко.

В интервью глянцевому журналу Vogue девушка призналась, что ей пришлось отказаться от любимых блюд ради стройных ног. Девушка призналась, что любит по ночам есть макароны с сыром и в период диеты ей пришлось забыть про них. Также певица призналась, что не практикует голодание и детоксы, она за здоровое питание.

Зато сейчас артистка может красоваться на красной дорожке в самых коротких платьях, что она и делает. Все-таки иногда можно отказаться от десертов во благо фигуре. Согласны?;;