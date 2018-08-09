Секрет идеальной походки: как правильно выбрать туфли на высоком каблуке

В бешеном ритме мегаполиса сложно существовать — под него нужно подстраиваться. Поэтому главное правило гардероба современной девушки — это комфорт. Зачастую мы выбираем обувь на плоском ходу: кеды, кроссовки, лоферы, — в чем точно будет удобно передвигаться несколько часов подряд. Хотя иногда закрадывается мысль надеть туфли на каблуке, но она мигом улетучивается. Мы привыкли думать, что такая обувь очень неудобная, но, оказывается, это не совсем так. Приготовься, сейчас ты узнаешь несколько секретов о том, как носить туфли на высоком каблуке и чувствовать себя комфортно.

Индивидуальный подход

Выбор обуви всегда требует индивидуального подхода. У каждой девушки есть своя идеальная высота каблука: кто-то комфортно себя чувствует, шагая на 12-сантиметровой шпильке, а кому-то сложно ходить даже на маленьком каблуке. Все дело в том, что наша стопа имеет естественный угол подъема, и именно от него зависит, какая высота будет для тебя наиболее комфортной. Определить ее очень просто: нужно просто пройтись без обуви на цыпочках и понять, на какой высоте твои стопы устают меньше всего.

Кстати, если ты регулярно занимаешься спортом, ходить на каблуках тебе не составит большого труда: тренированные связки легче переносят нагрузку.

Зона риска

О том, что важно правильно выбрать размер обуви, вряд ли стоит говорить, но при этом важно учитывать не только длину стопы, но и ширину. Учти, что подносочная часть туфель должна быть достаточно свободной, иначе не избежать проблем со стопами (мозоли, искривления, бурситы), и, скорее всего, после одного неудачного похода в новых туфлях ты надолго оставишь их пылиться в шкафу.

Кроме того, примеряя обувь на каблуке, ты должна чувствовать устойчивость. Мало хорошего в том, если ты будешь думать, что можешь в любой момент потерять равновесие. Напряжения в ногах тоже не должно быть, иначе несколько часов, проведенных в этих туфлях, покажутся тебе настоящим адом.

Выбирай модели, в которых каблук расположен ближе к передней части стопы, — это поможет тебе сохранить баланс и к тому же позволит удерживать лодыжку в более естественном положении.

В страхе потерпеть крушение

Еще один важный критерий при выборе обуви — это подошва. Конечно, мы чаще всего обращаем внимание на внешний вид туфель, но если ты хочешь позаботиться о своих ножках, то загляни и внутрь. Избегай скользких поверхностей, они не просто могут принести тебе дискомфорт, но и подвергнуть немалому риску. Нога должна контактировать с поверхностью, иначе каждый твой шаг может привести к потенциальному падению.

Но мы же девочки, и если обувь нам очень понравилась, почти невозможно от нее отказаться. Если твой выбор пал на туфли, у которых скользкая подошва, обязательно вставь в них резиновую стельку. С ней ты будешь чувствовать себя намного комфортнее.

Легкие, как пушинка

Если ты выбираешь туфли для ежедневных прогулок, а не только для фотосессии, то важно обратить внимание на их вес. Обувь, несмотря на свою массивность, должна оставаться легкой. Зачем тебе носить с собой лишний груз? Чтобы это проверить, сядь и подними ноги на несколько секунд: если они не устали, то туфли тебе подходят. И не стесняйся делать это на примерке в магазине. Девушки-продавцы точно тебя поймут.

Если ты редко носишь обувь на высоком каблуке, то не стоит сразу же прививать себе новую привычку: чередуй их с туфлями на плоском ходу. В крайнем случае ты можешь травмировать колени и связки — такой резкий переход будет стрессом для твоего организма.

Ответственно подходи к выбору туфель! Конечно, всегда хочется выглядеть как можно лучше, но вряд ли ты станешь об этом думать, когда будешь чувствовать непереносимую боль в ногах.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Shutterstock/Vostok