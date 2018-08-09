Найден 16-летний житель Черняховского района, пропавший сутки назад

16-летний юноша из Черняховского района, который пропал накануне утром, найден живым. Об этом в четверг, 9 августа, «Клопс» сообщил координатор группы волонтёров «Поиск пропавших людей Калининград» Александр Носовский

“Установлено, что молодой человек жив и с ним все в порядке. Также известно, где он находился. Однако сотрудники полиции просят пока не разглашать информацию о том, где он был и что с ним произошло. По возможности об этом сообщат позже”, — пояснил Александр Носовский.

16-летний Кирилл З. уехал из из дома в посёлке Привольное Черняховского района утром 8 августа. Он отправился в БФУ им. Канта и пропал.