Ещё
Найден 16-летний житель Черняховского района, пропавший сутки назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден 16-летний житель Черняховского района, пропавший сутки назад 

Клопс.Ru 22 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
16-летний юноша из Черняховского района, который пропал накануне утром, найден живым. Об этом в четверг, 9 августа, «Клопс» сообщил координатор группы волонтёров «Поиск пропавших людей Калининград» Александр Носовский.
“Установлено, что молодой человек жив и с ним все в порядке. Также известно, где он находился. Однако сотрудники полиции просят пока не разглашать информацию о том, где он был и что с ним произошло. По возможности об этом сообщат позже”, — пояснил Александр Носовский.
16-летний Кирилл З. уехал из из дома в посёлке Привольное Черняховского района утром 8 августа. Он отправился в БФУ им. Канта и пропал.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградский СК проводит проверку по факту гибели 13-летней девочки, утонувшей в Отрадном Тело утонувшей под Светлогорском 13-летней девочки обнаружили в море у Пионерского Под Светлогорском ищут тело 13-летней школьницы, которую унесло в море во время купания
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Некрасивые супруги знаменитых мужчин6
Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили4
Почему сводит ногу по ночам79
Регина Тодоренко больше не скрывает беременность
Черно показала, что «Дом 2» делает с людьми6
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
10:37
Мужчины, ставшие отцами после 50
Звёзды
10:44
Странные продукты, которых у нас нет
Еда
08:06
Звезды из глубинки, которые покорили Москву
Звёзды
02:25
Звездные красотки и их молодые мужья
Звёзды
00:31
51-летняя Сальма Хайек выглядит 20-летней девочкой
Звёзды
05:08
Звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение