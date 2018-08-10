Объявленный в розыск 16-летний житель Черняховского района нелегально пересёк границу с Польшей

16-летний подросток из Черняховского района, которого разыскивала полиция, нелегально пересёк российско-польскую границу. Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

Молодого человека задержали на территории Польши. Сейчас с ним работают сотрудники ФСБ

"Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области подтверждает, что 9 августа 2018 года был задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, проживающий в Калининградской области. По факту нарушения им режима государственной границы Российской Федерации проводятся проверочные мероприятия. 9 августа молодой человек был передан родителям и в настоящее время находится по месту постоянного проживания", — прокомментировали эту информацию в ведомстве.

16-летний Кирилл З. уехал из дома в посёлке Привольное Черняховского района утром в среду, 8 августа. Он отправился в БФУ им. Канта и пропал. Подростка объявили в розыск, его местонахождение было установлено в четверг, 9 августа.