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Объявленный в розыск 16-летний житель Черняховского района нелегально пересёк границу с Польшей
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Объявленный в розыск 16-летний житель Черняховского района нелегально пересёк границу с Польшей 

Клопс.Ru 43 минуты назад
Фото: Новый Калининград.Ru
16-летний подросток из Черняховского района, которого разыскивала полиция, нелегально пересёк российско-польскую границу. Об этом «Клопс» сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.
Молодого человека задержали на территории Польши. Сейчас с ним работают сотрудники ФСБ.
"Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области подтверждает, что 9 августа 2018 года был задержан несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, проживающий в Калининградской области. По факту нарушения им режима государственной границы Российской Федерации проводятся проверочные мероприятия. 9 августа молодой человек был передан родителям и в настоящее время находится по месту постоянного проживания", — прокомментировали эту информацию в ведомстве.
16-летний Кирилл З. уехал из дома в посёлке Привольное Черняховского района утром в среду, 8 августа. Он отправился в БФУ им. Канта и пропал. Подростка объявили в розыск, его местонахождение было установлено в четверг, 9 августа.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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