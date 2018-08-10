Крым не может без Украины

Крымский ученый Маргарита Литвиненко выступила с заявлением о том, что Северный Крым обречен превратиться в пустыню, если туда не будет возобновлена ​​подача днепровской воды.

«Компенсировать убытки — это не выход из чрезвычайной ситуации. Условия тяжелые, воды действительно не хватает. Можно увольнять руководителей МЧС , вслед за ними наверняка пойдут руководители сельского хозяйства. Но это, к сожалению, ситуацию не исправит, потому что все идет к дальнейшему опустыниванию Крыма. Вода от увольнений и денег из Москвы не появится», — сделала прогноз эколог.

Она также сообщила, что даже те специалисты, которые в 2014-2015 годах говорили, что полуостров сможет обойтись без днепровской воды, официально признали, что не видят выхода из сложившейся ситуации.

Также в сообщении говорится, что в Крыму рассматривают идею орошения, используя очищенные сточные воды, но это требует больших затрат, которых на данный момент нет. Кроме того, подобные сооружения так и не построили в Балаклаве, хотя на проект было выделено достаточно средств.

Следует отметить, что в сети показали удручающие масштабы засухи Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму. Белогорское водохранилище — одно из крупнейших водохранилищ Крыма, которое обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питания Тайганского водохранилища.

«Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, а сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания», — говорится в пояснении к видео.

Ранее стало известно, что Белогорское водохранилище сможет обеспечить потребителей только до конца июля.