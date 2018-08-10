В Ивантеевском лесопитомнике продолжаются работы по облагораживанию территории

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев во время рабочего визита в Ивантеевский лесопитомник проверил ход работ по расчистке и облагораживанию территории, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Ивантеевский опытно-показательный селекционный питомник передан области в 2015 году и находится в ведении министерства с ноября 2016 года. Мы получили имущественный комплекс в областную собственность в бедственном состоянии. Совместно с дирекцией лесопитомника и администрацией округа мы шаг за шагом выводим предприятие из сложного финансового положения и восстанавливаем его деятельность», — сказал Аверкиев.

С прошлого года на территории питомника ведутся посадочные работы. За весну и осень высадили 19,5 тысяч деревьев и порядка 16 тысяч кустарников. Ели и сосны лесопитомника пользовались большим спросом к Новому году.

Область выделила деньги для строительства нового ограждения длиной 1,5 километра вокруг дендропарка, чтобы ограничить бесконтрольный доступ жителей на его территорию. Одновременно предприятие занимается удалением с территории дендропарка пожароопасного сухостоя и ветровала.

Дендропарк создал знаменитый селекционер, академик и исследователь Александр Яблоков. Многие редкие сорта деревьев и кустарников выведены им специально для озеленения городов этой климатической зоны.

Аверкиев подчеркнул важность сохранения наследия знаменитого селекционера и редких пород, выведенных его последователями. В дендропарке растет более 100 видов деревьев и кустарников, из которых 27 видов занесены в Госреестр страны.

«В России много городов, но только в 80 из них есть дендрологические парки и ботанические сады. Ивантеевский лесопитомник — уникальное предприятие с большим потенциалом, которое необходимо развивать для пользы людей», — отметил Аверкиев.

В дальнейших планах — разработка проекта планировки территории лесопитомника с учетом развития дорожной сети области. Кроме того, планируется смена организационно-правовой формы предприятия с ГУП на акционерное общество, что позволит более эффективно управлять предприятием.