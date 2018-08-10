Челябинских дам приглашают на вело-парад «Леди на велосипеде»

19 августа в Челябинске пройдет вело-парад «Леди на велосипеде». Прекрасную половину человечества приглашают приехать в парк на своих двухколесных конях, украшенных цветами и цветочными корзинками, лентами или даже мягкими игрушками.

— Здорово, если леди смогут приехать на парад в платьях. Если же ехать вам в них не удобно, возьмите платья с собой, — комментируют организаторы.

На вело-параде также выберут самых стильных дам и обладательниц наиболее оригинально декорированных велосипедов. Также милых дам приглашают принять участие в номинациях: «мама и дочка на велосипеде», «ВелоБлизняшки» (две девушки с одинаковыми велосипедами и одинаковой одежде) и самая юная леди на велосипеде.

Вело-парад состоится 19 августа в детском парке им. Терешковой. Все подробности о параде смотрите в группе встречи.