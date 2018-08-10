Почему трехмесячный ребенок плачет и выгибает спину

Перед тем, как начать действовать, нужно определить, из-за чего малыш начал выгибать спину и плакать.

Выгибания спины дугой и мостиком у 3х-месячного малыша объясняются рядом причин:

Повышенное внутричерепное давление. В таком случае приступы истерики будут частыми. Обратитесь к врачу для исключения возможной патологии. При её наличии нужно будет определить и устранить причину (менингит, энцефалит, опухоль головного мозга, неправильный обмен веществ).

Мышечный гипертонус шеи и спины. Для определения этой патологии достаточно положить малыша на животик и проследить, как он будет подымать голову. При сильном запрокидывании назад и поднятии плеч без участия рук можно говорить о наличии повышенного тонуса мышц. Если напряжены мышцы только с одной стороны, то грудничок будет заваливаться на один бок. В этом случае обратитесь к врачу, он назначит для ребёнка курс специальных процедур (массаж, ЛФК, плавание, гимнастика).

Боль или неприятные ощущения. В трёхмесячном возрасте дети могут плакать и выгибать спину из-за сильных кишечных колик. Крик от таких болей может продолжаться несколько часов подряд. Для профилактики или облегчения состояния используйте укропную или фенхельную воду, специальные чаи и лекарства для детей. Если в таком состоянии новорожденный плохо дышит, значит его беспокоит заложенность носа. Промойте носик физиораствором или специальными назальными каплями.

Что делать маме?

Если кроха капризничает и выгибает спину во время кормления, то ему не нравится вкус молока или пищи недостаточно. В этом случае кормящей маме нужно пересмотреть свой рацион, добавить продукты, усиливающие лактацию и отказаться от продуктов с сильным вкусом. Дети могут покапризничать и без повода, просто для привлечения внимания к себе.

Если малыш выгибает спину без криков и плача, то скорее всего, он готовится к перевороту на бочок или животик. К трём месяцам большинство детишек уже усваивают этот прием.

Вне зависимости от причин выгибания спины следите за малышом и крепко его держите, ведь неокрепшие мышцы спины и шеи могут повредиться при резких движениях.