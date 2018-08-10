Качаем город: самые креативные уличные спортивные площадки

Здоровый образ жизни с каждым годом набирает все большую популярность, поэтому ни один мегаполис уже невозможно представить без самых разнообразных спортивных площадок. Посмотрим на самые необычные и концептуальные среди них.