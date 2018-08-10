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Качаем город: самые креативные уличные спортивные площадки
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Качаем город: самые креативные уличные спортивные площадки 

РИА Недвижимость 34 минуты назад
Здоровый образ жизни с каждым годом набирает все большую популярность, поэтому ни один мегаполис уже невозможно представить без самых разнообразных спортивных площадок. Посмотрим на самые необычные и концептуальные среди них.
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