Эволюция внешности Кайли Дженнер: от ребенка из реалити-шоу до бизнес-магната

Кайли росла на глазах у миллионов поклонников семейства Кардашьян-Дженнер. Все они знают, что младшая сестра Кардашьян и самая молодая миллиардерша по версии Forbes много экспериментировала со своей внешностью. Кайли так увлеклась поиском себя, что на её фотографиях 2009 года и 2018-го — два разных человека. В общем, наблюдать за эволюцией внешности мамы 6-месячной Сторми довольно увлекательно. Убедитесь сами.

1997 год — 10 августа родилась Кайли

Милые детские фотографии разных лет 2000 год — первая красная дорожка

Кайли Дженнер с родителями

2007 год — первые эксперименты со стилем

Кайли, Ким, Кендалл

2009 год — теперь с волосами

2011 год — не выходит из дома без подведенных черным карандашом глаз

Кайли Дженнер всерьез взялась за себя спустя полгода после рождения дочери

2012 год — попытки стать моделью

2013 год — увеличила губы и (наверное, как следствие) появилась любовь к ярким помадам

2014 год — сделала каре

2014 год — сине-зеленые волосы

2015 год — девочка повзрослела (правда выглядит старше своего возраста)

2015 год — эксперименты с цветом волос стали проводиться чаще

2016 год — мы же сказали

2017 год — Кайли примерила образ своей мамы Крис Дженнер

2017 год — но ненадолго

Начало 2018 года — у Кайли есть огромная коллекция париков

Лето 2018 года — возвращение к естественным формам губ 10 августа 2018 года — карандаш выше контура губ вместо филлеров

До и после: звезды массово отказываются от ботокса и филлеров

С днем рождения, Кайли!