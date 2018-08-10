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Эволюция внешности Кайли Дженнер: от ребенка из реалити-шоу до бизнес-магната
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Эволюция внешности Кайли Дженнер: от ребенка из реалити-шоу до бизнес-магната 

Журнал ОК! 26 минут назад
Кайли росла на глазах у миллионов поклонников семейства Кардашьян-Дженнер. Все они знают, что младшая сестра Кардашьян и самая молодая миллиардерша по версии Forbes много экспериментировала со своей внешностью. Кайли так увлеклась поиском себя, что на её фотографиях 2009 года и 2018-го — два разных человека. В общем, наблюдать за эволюцией внешности мамы 6-месячной Сторми довольно увлекательно. Убедитесь сами.
1997 год — 10 августа родилась Кайли
Милые детские фотографии разных лет  2000 год — первая красная дорожка
Кайли Дженнер с родителями
2007 год — первые эксперименты со стилем
Кайли, Ким, Кендалл
2009 год — теперь с волосами
2011 год — не выходит из дома без подведенных черным карандашом глаз
Кайли Дженнер всерьез взялась за себя спустя полгода после рождения дочери
2012 год — попытки стать моделью
На показе коллекции Аврил Лавин
2013 год — увеличила губы и (наверное, как следствие) появилась любовь к ярким помадам
2014 год — сделала каре
2014 год — сине-зеленые волосы
2015 год — девочка повзрослела (правда выглядит старше своего возраста)
2015 год — эксперименты с цветом волос стали проводиться чаще
2016 год — мы же сказали
2017 год — Кайли примерила образ своей мамы Крис Дженнер
2017 год — но ненадолго
Начало 2018 года — у Кайли есть огромная коллекция париков
Лето 2018 года — возвращение к естественным формам губ  10 августа 2018 года — карандаш выше контура губ вместо филлеров
До и после: звезды массово отказываются от ботокса и филлеров
С днем рождения, Кайли!
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