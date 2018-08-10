В Лабинском районе ищут 13-летнюю школьницу, уехавшую на автобусе

В местную полицию обратились родители 13-летней Анастасии Буртовой о ее безвестном исчезновении. Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю организовал по факту доследственную проверку

По информации, вечером 8 августа 2018 года девочка, проживающая по улице Транспортной Лабинска, никому не сообщив, на рейсовом автобусе уехала в Курганинск. С тех пор на связь не выходит, о ее местонахождении ничего не известно.

9 августа очевидцы видели подростка в Курганинске. По некоторой информации, школьница могла уехать с молодым человеком в Краснодар.

На вид Анастасии 13-14 лет, глаза голубые, волосы волнистые темно-русые, среднего телосложения. На ней были брюки черного цвета, белая футболка, кеды, за спиной рюкзак серого цвета.

В настоящее время устанавливают местонахождение пропавшей и обстоятельства происшествия.

«Граждан, обладающих информацией о том, где может находиться Анастасия, следствие просит позвонить по телефонам: 8 (989) 803-17-41, 02, с сотового телефона-102. Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Армавире пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой.