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В Лабинском районе ищут 13-летнюю школьницу, уехавшую на автобусе
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В Лабинском районе ищут 13-летнюю школьницу, уехавшую на автобусе 

АиФ — Юг 54 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
В местную полицию обратились родители 13-летней Анастасии Буртовой о ее безвестном исчезновении. Лабинский межрайонный следственный отдел СКР по краю организовал по факту доследственную проверку
По информации, вечером 8 августа 2018 года девочка, проживающая по улице Транспортной Лабинска, никому не сообщив, на рейсовом автобусе уехала в Курганинск. С тех пор на связь не выходит, о ее местонахождении ничего не известно.
9 августа очевидцы видели подростка в Курганинске. По некоторой информации, школьница могла уехать с молодым человеком в Краснодар.
На вид Анастасии 13-14 лет, глаза голубые, волосы волнистые темно-русые, среднего телосложения. На ней были брюки черного цвета, белая футболка, кеды, за спиной рюкзак серого цвета.
В настоящее время устанавливают местонахождение пропавшей и обстоятельства происшествия.
«Граждан, обладающих информацией о том, где может находиться Анастасия, следствие просит позвонить по телефонам: 8 (989) 803-17-41, 02, с сотового телефона-102. Следственный комитет России призывает граждан не оставаться равнодушными при поступающих сообщениях о пропаже детей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, в Армавире пропавшую 6-летнюю девочку нашли мертвой.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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