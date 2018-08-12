Экспедиция «Гогланд-2018» извлекла пять тонн мусора из бункера на острове в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. / ТАСС /. Экспедиция «Гогланд-2018» в воскресенье очистила бункер времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе, передает корреспондент ТАСС.

"Из бункера было извлечено пять тонн мусора. Кроме того, волонтеры обнаружили ряд артефактов времен войны. В дальнейшем планируется использовать бункер под одну из экспозиций истории Второй мировой войны, связанной с освобождением островов в Финском заливе", — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

В работе были задействованы инженерно-саперные группы ЗВО.