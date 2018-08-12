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Экспедиция «Гогланд-2018» извлекла пять тонн мусора из бункера на острове в Финском заливе
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Экспедиция «Гогланд-2018» извлекла пять тонн мусора из бункера на острове в Финском заливе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Экспедиция «Гогланд-2018» в воскресенье очистила бункер времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе, передает корреспондент ТАСС.
"Из бункера было извлечено пять тонн мусора. Кроме того, волонтеры обнаружили ряд артефактов времен войны. В дальнейшем планируется использовать бункер под одну из экспозиций истории Второй мировой войны, связанной с освобождением островов в Финском заливе", — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
В работе были задействованы инженерно-саперные группы ЗВО.
Комплексная экспедиция «Гогланд» проходит каждое лето с 2013 года при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области. Ее цель — исследование 14 внешних островов Финского залива. Ученые на островах проводили исследования по биологии, геологии, географии, истории и археологии. Во время прошлых полевых сезонов поисковики обнаружили там большое количество редких образцов военной техники времен войны, часть из которых в этом году будут готовить к транспортировке на континент и передаче в исторические музеи.
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Женский форум  Ещё 8 источников 
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