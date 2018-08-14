На островах Финского залива нашли немецкие пушки времен Второй мировой

Немецкую пушку на острове Большой Тютерс откапывали несколько дней, рассказал "ТВ Центр" . За десятилетия после войны песчаные дюны здесь выросли на метры вверх, похоронив под собой целую батарею таких орудий.

"Пушка просто в превосходном состоянии — сохранились все приборы наведения, поворотные механизмы, подъемные механизмы, даже ручки деревянные сохранились", — отметил Гвардии лейтенант, специалист по артиллерийским орудиям Александр Артемьев

Сначала остров метр за метром обошли геофизики, искали скопления железа под землей.

"Он измеряет магнитное поле земли, если под землей находятся объекты, они искажают это поле", — пояснил геофизик Александр Борисик.

Морской фарватер между Россией и Финляндией пересекает цепь таких островов. Большой Тютерс, Гогланд, Соммерс, Ротшар и несколько неназванных клочков земли. До войны здесь стояли финские рыбацкие деревни, в начале 1941-го на архипелаг к союзникам высадился немецкий десант. Острова стали военно-морской базой. Отсюда вражеская артиллерия обстреливала все советские самолеты и корабли в Балтике. Отступая, немцы уничтожили свои орудия.

"Все пушки со взорванными стволами, но вот эта повреждена больше всех, здесь даже, видите, казенная часть представляет собой ромашку", — рассказал участник комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества Евгений Пятигорский.

Все находки отсюда вертолетами доставят в военно-исторические музеи России. Правда полностью выкопать из песка эти пушки непросто. Покидая острова, немцы оставили здесь тонны боеприпасов. Песок сохранил их так же бережно, как и сами орудия. Снаряд блестит на солнце, хотя пролежал в земле 80 лет.

Поисковики и ученые работают на этих островах несколько лет, и каждый раз — новые находки. Склады боеприпасов, орудия, линии связи, воинские и гражданские захоронения. В секретном бункере, выдолбленном прямо в скале, обнаружили немецкую радиостанцию и секретные документы, которые враги не успели уничтожить при отступлении. Сейчас их изучают специалисты.

Домик финского лесника — последнее сохранившееся здание довоенной постройки. Уникальная печка каменка интересной конструкции, с двумя топками, два помещения — здесь по всей видимости готовили, ели. Сохранились даже финские кованые гвозди — они квадратные. Но главная достопримечательность островов — старинные маяки. С готическими окнами, чугунными винтовыми лестницами — они построены в начале XX века, и чудом уцелели во время войны.

Одна из глобальных целей экспедиции — не только исследовать, но и сохранить и эти маяки, и эти удивительные острова. Одна из последних идей — привлечь к уходу за территориями кадетов военных училищ и воспитанников Юнармии. Участники экспедиции хотят создать здесь в будущем военно-исторический маршрут.