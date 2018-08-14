Ещё
На островах Финского залива нашли немецкие пушки времен Второй мировой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Звезды — об интиме с поклонниками
Звезды — об интиме с поклонниками

На островах Финского залива нашли немецкие пушки времен Второй мировой 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Немецкую пушку на острове Большой Тютерс откапывали несколько дней, рассказал "ТВ Центр". За десятилетия после войны песчаные дюны здесь выросли на метры вверх, похоронив под собой целую батарею таких орудий.
"Пушка просто в превосходном состоянии — сохранились все приборы наведения, поворотные механизмы, подъемные механизмы, даже ручки деревянные сохранились", — отметил Гвардии лейтенант, специалист по артиллерийским орудиям Александр Артемьев.
Сначала остров метр за метром обошли геофизики, искали скопления железа под землей.
"Он измеряет магнитное поле земли, если под землей находятся объекты, они искажают это поле", — пояснил геофизик Александр Борисик.
Морской фарватер между Россией и Финляндией пересекает цепь таких островов. Большой Тютерс, Гогланд, Соммерс, Ротшар и несколько неназванных клочков земли. До войны здесь стояли финские рыбацкие деревни, в начале 1941-го на архипелаг к союзникам высадился немецкий десант. Острова стали военно-морской базой. Отсюда вражеская артиллерия обстреливала все советские самолеты и корабли в Балтике. Отступая, немцы уничтожили свои орудия.
"Все пушки со взорванными стволами, но вот эта повреждена больше всех, здесь даже, видите, казенная часть представляет собой ромашку", — рассказал участник комплексной экспедиции «Гогланд» Русского географического общества Евгений Пятигорский.
Все находки отсюда вертолетами доставят в военно-исторические музеи России. Правда полностью выкопать из песка эти пушки непросто. Покидая острова, немцы оставили здесь тонны боеприпасов. Песок сохранил их так же бережно, как и сами орудия. Снаряд блестит на солнце, хотя пролежал в земле 80 лет.
Поисковики и ученые работают на этих островах несколько лет, и каждый раз — новые находки. Склады боеприпасов, орудия, линии связи, воинские и гражданские захоронения. В секретном бункере, выдолбленном прямо в скале, обнаружили немецкую радиостанцию и секретные документы, которые враги не успели уничтожить при отступлении. Сейчас их изучают специалисты.
Домик финского лесника — последнее сохранившееся здание довоенной постройки. Уникальная печка каменка интересной конструкции, с двумя топками, два помещения — здесь по всей видимости готовили, ели. Сохранились даже финские кованые гвозди — они квадратные. Но главная достопримечательность островов — старинные маяки. С готическими окнами, чугунными винтовыми лестницами — они построены в начале XX века, и чудом уцелели во время войны.
Одна из глобальных целей экспедиции — не только исследовать, но и сохранить и эти маяки, и эти удивительные острова. Одна из последних идей — привлечь к уходу за территориями кадетов военных училищ и воспитанников Юнармии. Участники экспедиции хотят создать здесь в будущем военно-исторический маршрут.
Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро «ТВ Центра», острова Гогланд и Большой Тютерс, Балтийское море
ТВ Центр: последние новости
Французские волонтёры помогают в восстановлении Донского монастыря Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Давида Иманова Роспотребнадзор отчитался о проверках импортного молока
Женский форум  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды — об интиме с поклонниками7
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?
47-летняя Лера Кудрявцева снова родила25
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Шоу-бизнес
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение