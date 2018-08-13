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На острове Большой Тютерс обнаружен бункер времен Великой Отечественной Войны
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На острове Большой Тютерс обнаружен бункер времен Великой Отечественной Войны 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Министерство обороны и Русское географическое общество проводят шестой сезон экспедиции на островах Финского залива.
Немецкую зенитную батарею, на 70 лет занесенную песком, обнаружили на острове Большой Тютерс участники совместной экспедиции Министерства обороны и Русского географического общества. Они разминировали и обследовали этот небольшой участок суши в Финском заливе, который в годы войны фашисты превратили в настоящую цитадель. Здесь еще никогда не было журналистов — этот бункер в гранитной скале обнаружили совсем недавно. Попасть внутрь исследователи смогли, только расчистив вход от завала. И сразу открытие! На стенах — надписи на немецком и дата — март 44-го года.
«Здесь был командный пункт управления, резервный. То есть в тот момент, когда начинались авиационные налеты, сюда спускался комендант гарнизона, его штаб — отсюда велось управление», — рассказывает руководитель комплексной экспедиции «Гогланд» Артем Хуторской.
Остров Большой Тютерс посреди Финского залива в годы Великой Отечественной стал своеобразным замком, которым немцы заперли выход в Балтику из Ленинграда. Тогда небольшой остров защищал 3-х тысячный гарнизон с мощной системой обороны — следы той войны до сих пор здесь повсюду. Это уже 6-ой сезон совместной экспедиции РГО и Минобороны — остров, ставший «заповедником войны», исследуют вдоль и поперек. Покидая остров в 44-ом, немцы подорвали всю свою технику, чтобы орудия не достались нашим войскам. За прошедшие после войны годы батарею полностью засыпало песком. Эту зенитку тоже пытались уничтожить, но она — в поразительной сохранности!
«Сохранились все приборы наведения, даже ручки деревянные в целости, сохранились подъемные, поворотные механизмы — они в прекрасном состоянии», — говорит военнослужащий ЗВО, специалист по артиллерийским орудиям Александр Артемьев.
Таких орудий нет ни у одного российского музея — это настоящий артефакт и теперь «зенитка» станет одним из самых ценных экспонатов филиала парка «Патриот» в Кронштадте. Но сначала ее нужно полностью выкопать — и тут очередная находка, крайне неприятная. Под стволом — укладка снарядов, в полной боеготовности, как будто их положили сюда совсем недавно, а не 70 с лишним лет назад.
Исследователи из Русского Географического общества не смогли бы работать тут без помощи военных — ведь остров до сих пор таит в себе опасность. Саперам предстоит обезвредить целый склад боеприпасов калибра 76 мм — их обнаружили здесь же, в дюнах, на глубине в два метра. Найти все это смогли благодаря высокоточной магнитной съемке. С такой «рамой» за спиной, день за днем геофизики «прочесывают» километры территории.
«Прибор позволяет пассивно измерить магнитное поле, поэтому над большими объектами, скоплениями металла, мы видим то, что не видят миноискатели», — рассказывает геофизик Александр Борисик.
У исследователей впереди еще много работы — ведь год от года им удается здесь делать все новые открытия. И это несмотря на то, что суровый остров в Финском заливе крайне неохотно раскрывает свои тайны.
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