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На острове Большой Тютерс в Ленобласти в ходе экспедиции РГО нашли боеприпасы времен ВОВ
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На острове Большой Тютерс в Ленобласти в ходе экспедиции РГО нашли боеприпасы времен ВОВ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Экспедиция Русского географического общества (РГО) «Гогланд-2018», которая последние несколько дней исследует остров Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области, обнаружила на нем несколько складов немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Артем Хуторской.
В начале августа научно-исследовательская экспедиция «Гогланд-2018» отправилась из Кронштадта к внешним островам Финского залива. Среди участников — поисковики, географы, историки и экологи, волонтеры РГО и Юнармейцы Западного военного округа.
"Геофизический анализ местности позволяет утверждать, что на острове Большой Тютерс сохраняется минная опасность", — сказал Хуторской.
По его словам, экспедиция обнаружила несколько крупных складов немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди которых оказались около полусотни 76-мм снарядов, около 70 боеприпасов для 88-мм зенитного орудия и другие. Все найденные объекты находятся в боеспособном состоянии и, по оценке экспертов, по-прежнему представляют опасность.
Исследовательская работа проводится учеными-геофизиками РГО в сопровождении саперного подразделения Западного военного округа, которое уже приступило к разминированию объектов для последующей утилизации.
Научная экспедиция «Гогланд» проходит каждое лето с 2013 года при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области. Ее цель — обследование 14 внешних островов Финского залива, проведение исследований в области биологии, геологии, географии, истории и археологии.
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