На острове Большой Тютерс в Ленобласти в ходе экспедиции РГО нашли боеприпасы времен ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. / ТАСС /. Экспедиция Русского географического общества (РГО) «Гогланд-2018», которая последние несколько дней исследует остров Большой Тютерс в Финском заливе в Ленинградской области, обнаружила на нем несколько складов немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС руководитель экспедиции Артем Хуторской.

В начале августа научно-исследовательская экспедиция «Гогланд-2018» отправилась из Кронштадта к внешним островам Финского залива. Среди участников — поисковики, географы, историки и экологи, волонтеры РГО и Юнармейцы Западного военного округа.

"Геофизический анализ местности позволяет утверждать, что на острове Большой Тютерс сохраняется минная опасность", — сказал Хуторской.

По его словам, экспедиция обнаружила несколько крупных складов немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны, среди которых оказались около полусотни 76-мм снарядов, около 70 боеприпасов для 88-мм зенитного орудия и другие. Все найденные объекты находятся в боеспособном состоянии и, по оценке экспертов, по-прежнему представляют опасность.

Исследовательская работа проводится учеными-геофизиками РГО в сопровождении саперного подразделения Западного военного округа, которое уже приступило к разминированию объектов для последующей утилизации.