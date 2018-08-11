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Поисковики обнаружили немецкую зенитную батарею на острове в Финском заливе
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Поисковики обнаружили немецкую зенитную батарею на острове в Финском заливе 

ТАСС 53 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Экспедиция «Гогланд-2018» обнаружила немецкую зенитно-артиллерийскую батарею на острове Большой Тютерс в Финском заливе, передает корреспондент ТАСС.
Орудия Flak 18 были обнаружены специалистами из «Геофизпоиска» с помощью специального оборудования под песком, слой которого составил от трех до пяти метров. Место находки на острове Большой Тютерс проверили саперы Западного военного округа, личный состав раскопал объекты. В последующем планируется их подъем и перевозка вертолетами Ми-8 и Ми-26.
Комплексная экспедиция «Гогланд» проходит каждое лето с 2013 года при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области. Ее цель — исследование 14 внешних островов Финского залива. Ученые на островах проводили исследования по биологии, геологии, географии, истории и археологии. Например, во время прошлых полевых сезонов поисковики обнаружили там большое количество редких образцов военной техники времен Великой Отечественной войны, часть из которых в этом году будут готовить к транспортировке на континент и передаче в исторические музеи.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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