Поисковики обнаружили немецкую зенитную батарею на острове в Финском заливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. / ТАСС /. Экспедиция «Гогланд-2018» обнаружила немецкую зенитно-артиллерийскую батарею на острове Большой Тютерс в Финском заливе, передает корреспондент ТАСС.

Орудия Flak 18 были обнаружены специалистами из «Геофизпоиска» с помощью специального оборудования под песком, слой которого составил от трех до пяти метров. Место находки на острове Большой Тютерс проверили саперы Западного военного округа, личный состав раскопал объекты. В последующем планируется их подъем и перевозка вертолетами Ми-8 и Ми-26.