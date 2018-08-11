В Финском заливе нашли немецкую зенитную батарею времен войны

На островах Финского залива поисковая экспедиция «Гогланд-2018» обнаружила немецкую зенитно-артиллерийскую батарею периода Второй мировой войны. Находка покоилась под слоем песка толщиной 3-5 метров, сообщает РИА Новости

По данным агентства, батарея найдена на острове Большой Тютерс. Обнаружить орудие под слоем песка специалистам «Геофизпоиска» удалось с помощью спецоборудования. Место раскопа обследовали саперы Западного военного округа.

Оказалось, что находка представляет собой батарею зенитно-артиллерийских орудий FlaK 18. Это знаменитая 88-миллиметровая зенитная пушка ("восемь-восемь"), находившаяся на вооружении немецкой армии в период с 1938 по 1945 годы. Широко применялась не только в качестве зенитного орудия, но и в роли полевых и противотанковых пушек. Поисковиками была обнаружена самая ранняя версия орудия образца 1928 года. Всего за годы войны было произведено порядка 17,4 тысяч подобных зениток.

Теперь находку предстоит поднять и перевезти. Планируется, что для транспортировки будут использованы вертолеты Ми-8 и Ми-26.