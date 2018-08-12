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В Ленобласти очистили бункер времен Великой Отечественной войны
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В Ленобласти очистили бункер времен Великой Отечественной войны 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Экспедиция «Гогланд-2018» в воскресенье очистила бункер времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе и извлекла оттуда пять тонн мусора.
"Из бункера было извлечено пять тонн мусора. Кроме того, волонтеры обнаружили ряд артефактов времен войны. В дальнейшем планируется использовать бункер под одну из экспозиций истории Второй мировой войны, связанной с освобождением островов в Финском заливе", — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
В работе были задействованы инженерно-саперные группы ЗВО.
Комплексная экспедиция «Гогланд» проходит каждое лето с 2013 года при поддержке Русского географического общества, Минобороны РФ и правительства Ленинградской области. Ее цель — исследование 14 внешних островов Финского залива. Ученые на островах проводили исследования по биологии, геологии, географии, истории и археологии. Например, во время прошлых полевых сезонов поисковики обнаружили там большое количество редких образцов военной техники времен Второй мировой войны, часть из которых в этом году будут готовить к транспортировке на континент и передаче в исторические музеи.
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Женский форум  Ещё 18 источников 
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