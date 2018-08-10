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Голландский политик покончила с собой после изнасилования мигрантами
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Голландский политик покончила с собой после изнасилования мигрантами 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Нидерландах покончила с собой 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской Партии свободы Вилли Дилле. Перед этим она опубликовала видео в Facebook с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты.
«15 марта 2017 года я была похищена, изнасилована и жестоко избита группой мусульман, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. В тот день были парламентские выборы», — цитируют «Вести» признание женщины.
При этом Дилле обвинила в произошедшем советника Арнуда ван Доорна из Партии единства. Она также заявила, что решила прекратить политическую карьеру, потому что ей поступали смертельные угрозы.
На следующий день женщина была обнаружена мертвой в собственном доме.
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