Голландский политик покончила с собой после изнасилования мигрантами

В Нидерландах покончила с собой 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской Партии свободы Вилли Дилле. Перед этим она опубликовала видео в Facebook с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты.

«15 марта 2017 года я была похищена, изнасилована и жестоко избита группой мусульман, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. В тот день были парламентские выборы», — цитируют «Вести» признание женщины.

При этом Дилле обвинила в произошедшем советника Арнуда ван Доорна из Партии единства. Она также заявила, что решила прекратить политическую карьеру, потому что ей поступали смертельные угрозы.

На следующий день женщина была обнаружена мертвой в собственном доме.