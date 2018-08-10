Голландский политик призналась, что ее изнасиловали мигранты, и покончила с собой

В Нидерландах 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской «Партии свободы» Вилли Дилле покончила с собой после того, как опубликовала в Facebook видео с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты.

"Я просто хочу, чтобы мир знал правду. 15 марта 2017 года я была похищена, изнасилована и жестоко избита группой мусульман, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. В тот день были парламентские выборы", — заявила Вилли Дилле на видео.

По словам женщины, виновен в произошедшем советник Арнуд ван Доорна из «Партии единства». «Он сильно ненавидит меня, этот ужасный злой человек», — добавила она.

Однако Доорн, находящийся в настоящее время в отпуске, заявил, что все это пустые обвинения и клевета.

Также в своем видеоролике Дилль заявила, что она прекращает свою политическую работу в связи с тем, что недавно ей угрожали смертью. «Мы скоро перережем вам горло и дадим вам истечь кровью», — поделилась угрозой недоброжелателей Дилле.

На следующий день женщина была обнаружена мертвой в собственном доме.