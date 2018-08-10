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Голландский политик призналась, что ее изнасиловали мигранты, и покончила с собой
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Голландский политик призналась, что ее изнасиловали мигранты, и покончила с собой 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Нидерландах 53‐летняя депутат от ультраправой гаагской «Партии свободы» Вилли Дилле покончила с собой после того, как опубликовала в Facebook видео с признанием в том, что ее изнасиловали мигранты.
"Я просто хочу, чтобы мир знал правду. 15 марта 2017 года я была похищена, изнасилована и жестоко избита группой мусульман, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете. В тот день были парламентские выборы", — заявила Вилли Дилле на видео.
По словам женщины, виновен в произошедшем советник Арнуд ван Доорна из «Партии единства». «Он сильно ненавидит меня, этот ужасный злой человек», — добавила она.
Однако Доорн, находящийся в настоящее время в отпуске, заявил, что все это пустые обвинения и клевета.
Также в своем видеоролике Дилль заявила, что она прекращает свою политическую работу в связи с тем, что недавно ей угрожали смертью. «Мы скоро перережем вам горло и дадим вам истечь кровью», — поделилась угрозой недоброжелателей Дилле.
На следующий день женщина была обнаружена мертвой в собственном доме.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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