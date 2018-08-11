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Девушка выиграла в лотерею миллион фунтов и считает, что это разрушило ее жизнь
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Девушка выиграла в лотерею миллион фунтов и считает, что это разрушило ее жизнь 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Девушка потратила неожиданное богатство на покупку брендовой одежды и аксессуаров, а также на пластические операции.
В 2013 году 17-летняя Джейн Парк, жившая в бедном районе с мамой и сестрой, купила лотерейный билет и выиграла миллион фунтов стерлингов.
Девушка потратила неожиданное богатство на покупку брендовой одежды и аксессуаров, а также на пластические операции.
Девушка считает, что только советы семьи помогли ей не растратить все деньги и вернуться к нормальной жизни. После их рекомендаций Джейн приобрела несколько домов и открыла депозит в банке.
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