Девушка выиграла в лотерею миллион фунтов и считает, что это разрушило ее жизнь 

Девушка потратила неожиданное богатство на покупку брендовой одежды и аксессуаров, а также на пластические операции.
В 2013 году 17-летняя Джейн Парк, жившая в бедном районе с мамой и сестрой, купила лотерейный билет и выиграла миллион фунтов стерлингов.
Девушка потратила неожиданное богатство на покупку брендовой одежды и аксессуаров, а также на пластические операции.
Девушка считает, что только советы семьи помогли ей не растратить все деньги и вернуться к нормальной жизни. После их рекомендаций Джейн приобрела несколько домов и открыла депозит в банке.