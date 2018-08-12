Ещё
Подруга BroDude: Марта Громова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подруга BroDude: Марта Громова 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Марта Громова является не просто фотомоделью. Своими откровенными фотосессиями она превращает каждое фото в отдельный рассказ, балансирующий на грани эротики и стиля и обнажающий всю красоту девушки. Марта так круто смотрится в кадре, что выпустила книгу собственных селфи — «очень чувственных и провокационных», как говорит про них сама девушка. Мы не сомневаемся. Впереди она обещает выпуск новых книг. В то же время Марта продолжает позировать для модных фотографов Москвы и путешествовать по миру. Ну а ты пока можешь увидеть часть ее фотоколлекции.
BroDude: последние новости
Что твоя девушка рассказывает о тебе своим подругам Почему тебе стоит научиться ездить на мотоцикле Что значит быть взрослым мужчиной
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки110
«Ходит налево, потому что любит»
Что будет, если лечить больное горло мороженым
Некрасивые супруги знаменитых мужчин15
Седокова раскритиковала своих любовников1
Видео
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
02:20
Шнуров и Акиньшина — старая любовь не ржавеет
Звёзды
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
03:06
Самые калорийные фрукты
Еда
03:10
Бабушки шоу-бизнеса, которые любят «голые» платья
Звёзды
04:53
Российские актеры-однолюбы
Звёзды
03:24
Странные и пугающие диеты
Здоровье
03:42
71-летняя Ротару поразила своей внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение