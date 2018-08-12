Подруга BroDude: Марта Громова

Марта Громова является не просто фотомоделью. Своими откровенными фотосессиями она превращает каждое фото в отдельный рассказ, балансирующий на грани эротики и стиля и обнажающий всю красоту девушки. Марта так круто смотрится в кадре, что выпустила книгу собственных селфи — «очень чувственных и провокационных», как говорит про них сама девушка. Мы не сомневаемся. Впереди она обещает выпуск новых книг. В то же время Марта продолжает позировать для модных фотографов Москвы и путешествовать по миру. Ну а ты пока можешь увидеть часть ее фотоколлекции.