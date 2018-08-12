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Ольга Бузова дает деньги всем родственникам
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Ольга Бузова дает деньги всем родственникам 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала семейное фото с сестрой, мамой и бабушкой, и рассказала, что материально поддерживает всех своих родственников.
Девушка заметила, что родным обязательно нужно помогать, прежде всего, финансово, ведь им не на кого больше положиться. Для Бузовой семья является главной ценностью, поэтому она всегда будет ей помогать, пока у нее будет такая возможность.
Ольга рассказала подписчикам, что просто не может оставить свою модную бабушку без нового платья, костюма или качественной помады, ведь девочки в любом возрасте хотят быть самыми красивыми и модными.
Бузова спросила читателей, когда в последний раз они разговаривали с бабушкой или дедушкой. Читатели похвалили Ольгу за любовь к родственникам и заметили, что им не всегда удается оставаться на связи с пожилыми родственниками.
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