Одеть ребенка как звезду: копируем 7 модных образов детей знаменитостей

Все родители стараются одевать своих детей только в самые качественные и красивые вещи. Знаменитости — лучшее тому подтверждение: только посмотрите на их замечательных маленьких модников! Мы хотим доказать вам, что даже с вещами из масс-маркета вы легко сможете одевать свое чадо как звезду.

9-летняя модница Сури Круз порой одевается лучше, чем ее знаменитая мама. В ее гардеробе милые пальто, яркие брючки и классные футболочки — все, как и положено стильной девочке. Например, в этом образе она предпочла розовый тотал-лук — и не ошиблась.

Образ как у Сури:

Пальто Santa&Barbara, 2290 руб. ; брюки Mango Kids, 899 руб. ; футболка Modis, 499 руб., балетки Patrol, 1070 руб. ; серьги Accessorize, 140 руб. ; мишка ELC, 1795 руб.

В свои 13 лет Ромео стал лицом бренда Burberry, поэтому он не может позволить себе одеваться не по моде. Как говорится, Ромео всегда на стиле. Куртка-бомбер и высокие белые кеды — именно эти вещи в почете у мальчиков-подростков. Интересно, помогает ли мальчику мама (или папа) с выбором очередной толстовки или футболки?

Образ как у Ромео:

Джинсы Losan, 2 370 руб. ; бомбер H&M, 1 999 руб. ; футболка Absorba, 1070 руб. ; кеды Supra, 3800 руб. ; часы Swatch, 4200 руб.

Харпер Бекхэм (дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов)

Вот уж кто точно получил чувство стиля по наследству! Маленькая Харпер одевается только в лучшие бренды и в будущем определенно собирается помогать маме в развитии дизайнерского бизнеса. Конечно, пока она не может выбирать одежду самостоятельно, но уже диктует родителям свои правила. Посмотрите: ее модный бежевый тренч совсем как у взрослой модницы!

Образ как у Харпер:

Тренч Mango Kids, 2 799 руб. ; леггинсы Mayoral, 1250 руб., рубашка Arizona, 1599 руб. ; кеды DC, 1950 руб., заколки Accessorize, 440 руб.

Онор Мари Уоррен (дочь Джессики Альбы и Кэша Уоррена)

Онор и Джессика одеваются в одном стиле: короткое платье, черная косуха и немного растрепанные волосы. Девочки в стиле рок-н-ролл! И надо сказать, Онор безумно идет этот образ маленькой бунтарки.

Образ как у Онор:

Куртка H&M, 1999 руб., кардиган Bonprix, 699 руб. ; шарф Broadway, 1750 руб. ; платье Mango, 999 руб. ; колготки Norveg, 1120 руб. ; ботинки Keddo, 2599 руб.

Мэрион Лоретта Элвел Бродерик и Табита Хоудж Бродерик (дочки Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика)

Малышки Джессики Паркер восхитительны! Каждый их выход достоен появления в главных фэшн-блогах мира. Серьезно, они редко надевают одинаковую одежду, но их наряды всегда перекликаются между собой. Милые пальто разных цветов, розовые цветы в волосах, кружевные платья — супер!

Собирательный образ Мэрион и Табиты:

Леггинсы S. Oliver, 1399 руб. ; платье и пальто Bonprix, 1190 руб. и 2290 руб. ; носки Incity, 449 руб. ; туфли Mursu, 1649 руб. ; цветок для волос Accessorize, 910 руб. ; кардиган Z Generation, 975 руб.

Приемному сыну Анджелины Джоли 14 лет, и наверняка либеральные родители разрешают ему самостоятельно покупать себе одежду. Мэддоксу нравится свободный и дерзкий стиль: широкие брюки, кожаные куртки, спортивные футболки. Просто, удобно и модно.

Образ как у Мэддокса:

Куртка Brave Soul, 5899 руб. ; брюки и очки Mango Man, 2999 руб. и 1999 руб. ; футболка Nike, 965 руб. ; шапка Ferz, 715 руб. ; слипоны Vans, 4650 руб. ; сумка River Island, 3770 руб.

Флинн Блум (сын Орландо Блума и Миранды Керр

От милашки Флинна невозможно оторвать взгляд, до того это чудесный малыш! Да и одевается он как маленький городской пижон: стеганая куртка, рубашечка, прямые джинсы и угги! Скорее всего, здесь точно не обошлось без модной мамы Миранды Керр.

Образ как у Флинна:

Куртка Mayoral, 3487 руб. ; рубашка Tom Tailor, 2599 руб. ; угги Vitacci, 2840 руб. ; шапка Strellson, 2490 руб. ; джинсы Mango Kids, 2499 руб.

А вам нравится, как одеваются дети знаменитостей?

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Иллюстрации: lamoda.ru, mango.com, pinterest.com, starlife.com, fanparty.ru, gravitsapa.com, zvezdanutye.com