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Вернулись только собаки. На поиски девочки, потерявшейся в тундре, вылетит вертолет
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Вернулись только собаки. На поиски девочки, потерявшейся в тундре, вылетит вертолет 

ИА Север-Пресс 13 августа 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Следователи Тазовского района проводят проверку по безвестному исчезновению двенадцатилетней девочки в Гыданской тундре. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, они проводят проверочные и поисковые мероприятия.
Напомним, девочка ещё утром 8 августа ушла в соседнее стойбище и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Пока поиски с привлечением спасателей, полицейских и родственников результата не дали. Обеспокоенные родственники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу только через три дня, когда домой вернулись собаки.
Завтра, 14 августа, в 8:30 утра из Салехарда в Тазовский район вылетит вертолет, организуют наземные поиски пропавшей двенадцатилетней девочки.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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