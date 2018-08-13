Вернулись только собаки. На поиски девочки, потерявшейся в тундре, вылетит вертолет

Следователи Тазовского района проводят проверку по безвестному исчезновению двенадцатилетней девочки в Гыданской тундре. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, они проводят проверочные и поисковые мероприятия.

Напомним, девочка ещё утром 8 августа ушла в соседнее стойбище и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Пока поиски с привлечением спасателей, полицейских и родственников результата не дали. Обеспокоенные родственники обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу только через три дня, когда домой вернулись собаки.

Завтра, 14 августа, в 8:30 утра из Салехарда в Тазовский район вылетит вертолет, организуют наземные поиски пропавшей двенадцатилетней девочки.