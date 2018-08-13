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Акинфеев признался в нелюбви к собственной популярности
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Акинфеев признался в нелюбви к собственной популярности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал, что его тяготит собственная популярность, передает "Советский спорт".
Капитан национальной команды признался, что не считает себя звездой.
"Когда готовился к этому интервью, поймал себя на мысли, что я не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, не могу нормально отдохнуть. Люблю быть в более закрытом коконе, не хочу мозолить людям глаза", — сказал он.
32-летний Акинфеев защищает цвета сборной России с 2004 года. На чемпионате мира — 2018 он провел все пять матчей в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный мяч.
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