Акинфеев признался в нелюбви к собственной популярности

Капитан национальной команды признался, что не считает себя звездой.

"Когда готовился к этому интервью, поймал себя на мысли, что я не люблю свою популярность. Она действительно мешает. Я не могу сходить в магазин нормально, не могу никуда выехать, не могу нормально отдохнуть. Люблю быть в более закрытом коконе, не хочу мозолить людям глаза", — сказал он.

32-летний Акинфеев защищает цвета сборной России с 2004 года. На чемпионате мира — 2018 он провел все пять матчей в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный мяч.