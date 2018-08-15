«Пришло время перемен!» Ксения Собчак заинтриговала поклонников фото в свадебном платье 

36-летняя Ксения Собчак опубликовала кадр в свадебном платье.
Ксения Собчак умеет заинтриговать. Вот и на этот раз телеведущая опубликовала в своем Instagram необычную фотографию с не менее необычной подписью. На кадре молодая мама и супруга Максима Виторгана позирует в фате и свадебном платье!
— подписала она снимок.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Никаких дальнейших подробностей от звезды не последовало. Так что пока что фолловерам остается лишь гадать, зачем же Ксения снова надела свадебный наряд. «Снова замуж?»; «А супруг с сыном в курсе?»; «Сбежавшая невеста»; «Совсем крышу сносит Баба не знает чем бы все еще удивить вот с жиру и бесится»; «Неожиданное решение. Ксюша, как всегда удивляете»; «А идет платье очень даже, шкодное выражение лица», — пишут фолловеры.
Напомним, Ксения и Максим Виторган сыграли тайную свадьбу в феврале 2013 года. А в ноябре 2016 у пары родился сын Платон.
Как думаешь, зачем Ксения снова надела свадебное платье?
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Фото:Instagram