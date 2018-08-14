Ещё
Собчак в дизайнерском платье слилась со скатертью в ресторане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собчак в дизайнерском платье слилась со скатертью в ресторане 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Но Ксения достойно вышла из неловкой ситуации.
Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром» на свидание с Реттом Батлером сшила платье из штор. Она, как мы помним, на тот момент осталась без гроша в кармане. Но не соблазнять же Батлера обносками! Вот и пошли в ход зеленые занавески.
К счастью, Ксения Собчак финансовых трудностей не испытывает. Но и она на днях вышла в свет в «платье из скатерти» — так назвали новый образ ведущей ее подписчики.
Нет, платье это не из дешевых — дизайнерское и стоит 45 тысяч рублей. Но вот модная в нынешнем сезоне клетка подвела: зайдя в один из итальянских ресторанов, Ксения обнаружила, что все скатерти в нем расцветкой точь-в-точь как ее наряд. В итоге, Собчак будто хамелеон слилась с интерьером заведения.
И ведь никто бы о конфузе не узнал — дело было в Италии, где поклонники с камерами Ксению не преследовали. Однако Собчак сама решила выложить фото в Instagram, чтобы вместе с подписчиками посмеяться над случившимся.
«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться! #ИдеальнаяСовместимость», — написала телеведущая, распластавшись на столике в ресторане.
Поклонники юмор Ксении оценили, отметив, что платье ей очень идет.
«Очередной раз убеждаюсь, какая вы смелая и юморная. Я бы убежала!», — призналась одна из подписчиц. «Браво! Только поистине сильные люди могут смеяться над собой!» «Платье из скатерти — последний писк этого сезона! Ксения, вы гениальны!»
Модно, но неприлично: Собчак в кружевном платье на голое тело
Модный провал: Тара Рид сверкнула обвсишей грудью
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Уши спаниеля: Рита Ора показала некрасивый бюст Рудова показала, что она терпит ради упругой попы Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским из‐за его
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Натальей Ветлицкой6
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой10
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки125
Звезды — об интиме с поклонниками8
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?73
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
00:59
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Звёзды
00:39
Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение