Собчак в дизайнерском платье слилась со скатертью в ресторане

Но Ксения достойно вышла из неловкой ситуации.

Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром» на свидание с Реттом Батлером сшила платье из штор. Она, как мы помним, на тот момент осталась без гроша в кармане. Но не соблазнять же Батлера обносками! Вот и пошли в ход зеленые занавески.

К счастью, Ксения Собчак финансовых трудностей не испытывает. Но и она на днях вышла в свет в «платье из скатерти» — так назвали новый образ ведущей ее подписчики.

Нет, платье это не из дешевых — дизайнерское и стоит 45 тысяч рублей. Но вот модная в нынешнем сезоне клетка подвела: зайдя в один из итальянских ресторанов, Ксения обнаружила, что все скатерти в нем расцветкой точь-в-точь как ее наряд. В итоге, Собчак будто хамелеон слилась с интерьером заведения.

И ведь никто бы о конфузе не узнал — дело было в Италии, где поклонники с камерами Ксению не преследовали. Однако Собчак сама решила выложить фото в Instagram, чтобы вместе с подписчиками посмеяться над случившимся.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться! #ИдеальнаяСовместимость», — написала телеведущая, распластавшись на столике в ресторане.

Поклонники юмор Ксении оценили, отметив, что платье ей очень идет.

«Очередной раз убеждаюсь, какая вы смелая и юморная. Я бы убежала!», — призналась одна из подписчиц. «Браво! Только поистине сильные люди могут смеяться над собой!» «Платье из скатерти — последний писк этого сезона! Ксения, вы гениальны!»

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