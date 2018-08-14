В Китае обнаружили гробницу потомков Чингисхана

В окрестностях города Яньцюань китайские археологи обнаружили восьмиугольную гробницу со стенами, покрытыми фресками, возраст которой составляет около 700 лет.

Согласно предварительным данным исследователей, гробница была возведена в период, когда Китаем правили потомки Чингисхана (в период с 1271 по 1368 года), пишет Live Science.

Пирамидальная крыша гробницы украшена изображениями солнца, луны и звёзд. Её стены покрыты фресками, на одной из которых изображён человек в шляпе с четырьмя краями.

Как рассказали историки, в 1314 году был издан указ. Согласно ему китайские чиновники должны были носить рубашки с круглым воротником и небольшие шляпы, а монгольские чиновники носили длинные накидки и мягкие шляпы с четырьмя краями. Поэтому, предположительно, найденная гробница могла принадлежать представителю монгольской знати. Впрочем, человеческих останков внутри усыпальницы не нашли.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские археологи обнаружили древние печи для обжига керамики.

Новости Китая: В Китае нашли следы динозавров раннего Юрского периода

О традициях, инновационных и военных разработках, событиях, экономическом развитии, культуре, истории и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня