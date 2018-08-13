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Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
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Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
Passion.ru
1 час назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
36-летняя
Ксения Собчак
не боится смеяться над собой и своим стилем.
«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала Собчак под снимком, на которым принт на ее платье буквально сливается со скатертью.
Фото: instagram
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