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Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей
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Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
36-летняя Ксения Собчак не боится смеяться над собой и своим стилем.
«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала Собчак под снимком, на которым принт на ее платье буквально сливается со скатертью.
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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