Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей

36-летняя Ксения Собчак не боится смеяться над собой и своим стилем.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала Собчак под снимком, на которым принт на ее платье буквально сливается со скатертью.

Фото: instagram