Далека от идеала: Мисс Вселенная засветила «ушки» на бедрах

25-летняя девушка, безусловно, гордится своей фигурой. Ведь именно благодаря ей она когда-то смогла завоевать титул первой красавицы планеты, а потом и получить выгодные модельные контракты. Сейчас Калпо, хоть и не догнала пока сестер Хадид, но все же весьма востребована в модельном мире. Но кажется, она позволила себе немного расслабиться и приналегла на сладости. Иначе чем объяснить, что ее бедра стали явно тяжеловаты…

Оливия Калпо

Оливия Калпо и Девон Виндзор

Папарацци подловили Оливию на пляже, где она отдыхала с подругой, ангелом Victoria’s Secret Девон Виндзор. И, в отличие от стройняшки Девон, Калпо выглядела не лучшим образом.

Может быть, во всем виноват неудачный купальник? Ведь сколько раз модные эксперты предупреждали об «опасности» бикини со слишком высоким декольте бедра. Даже очень худые ноги в таком будут выглядеть массивными. К тому же, и лиф купальника был модели маловат: он сплющил ее бюст и постоянно норовил сползти вниз.

Да уж, неверно выбранное бикини легко может стать причиной смачного модного конфуза. Модель, подобранная без учета особенностей фигуры, блестки и пайетки, обилие цветочков, шнуровка до пупка, молнии, кожаные вставки, звериный принт — все это сделает даже признанную красотку не королевой пляжа, а посмешищем.

К сожалению, многие селебрити так и не научились выбирать пляжные наряды. В компанию к Оливии Калпо попали и другие знаменитости. Wday.ru предлагает посмотреть на их ошибки и никогда такого не повторять.

Другие звезды в неудачных купальниках

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