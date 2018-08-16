Кай Метов повеселил поклонников архивным фото с дочкой

Артист редко делится снимками своих детей.

Известный певец Кай Метов поделился с поклонниками архивным семейным фото. На снимке он держит на руках свою, тогда еще единственную, дочь Кристину. К слову, сейчас балерине и хореографу 31 год. А Кай Метов уже стал дедушкой.

Публикация от Кай Метов (@kay_metov)

15 Авг 2018 в 1:10 PDT Как быстро растут дети… с дочерью Кристиной в недавнем прошлом. Она ещё не занимается балетом, а я работаю солистом-инструменталистом в Коми республиканской филармонии. Как мы вам?

— предался воспоминаниям Кай Метов.

«Как молоды мы были, как искренне любили, 🤩🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖🌺🌺🌺», «Еще не написаны хиты, которые так все любят», «Славное фото! Вы на нем такой.. такой…Волосатый! Простите, я по-доброму! Я очень люблю Ваши песни. У меня в машине до сих пор играют самые мои любимые», «Кай!Все отлично!Жизнь идет, а мы мудрее и нам есть, что вспомнить👍😘», «Доченька Ваша прелесть 😘😘😘 сладкий ангелочек🌹. Фото отличное 😂», «Круто! Красивая Семья!», «Трогательные)))», — прокомментировали семейное фото подписчики артиста в Instagram.

В июне звездный отец поздравлял свою дочь Кристину с победой в танцевальном конкурсе в Австрии.

Публикация от Кай Метов (@kay_metov)

6 Июн 2018 в 7:44 PDT Кристина, ты молодец! Принимай ещё раз мои поздравления с первым местом!

— с гордостью написал Кай Метов.

«А дочка — то — папина! Ну ооочень похожа!», «У вас дочь прекрасно выглядит, и на вас похожа, Кай», «Поздравляю! Папина дочка! 😉Такая хорошенькая!😍», «Мои поздравления!Дочка копия папы. 👍», — порадовались за Кристину и ее папу подписчики певца в Instagram.

Кстати, недавно Кай Метов стал дедушкой. Внучку ему подарила как раз старшая дочь Кристина, которая живет в Германии. Знаменитый дед безумно рад своему новому статусу.

Прилетела Кристина. Едем по делам)) всем доброго утра!)) #позитив #кайметов #дочка #доченька #москва #хорошеенастроение

Публикация от Кай Метов (@kay_metov)

17 Апр 2017 в 11:04 PDT Отметим, что певец был женат один раз. С девушкой по имени Наталья он познакомился, когда вернулся из армии. Через год Кай Метов сделал ей предложение. В браке у них родилась дочь Кристина. Однако через несколько лет супруги разошлись. Кстати, в ноябре 2015 года Кай Метов публично признался, что у него есть еще двое внебрачных детей: дочь Анастасия (1996 г.р.) и сын Рик (1998 г.р.). Однако певец очень редко показывает их публике.

Добрых всем выходных! Наша дружная семья. Как приятно быть вместе… #кайметов #родители #дети #семья

Публикация от Кай Метов (@kay_metov)

10 Авг 2017 в 5:45 PDT Фото: Instagram @kay_metov