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Кай Метов повеселил поклонников архивным фото с дочкой
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Кай Метов повеселил поклонников архивным фото с дочкой 

Letidor.ru 23 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Артист редко делится снимками своих детей.
Известный певец Кай Метов поделился с поклонниками архивным семейным фото. На снимке он держит на руках свою, тогда еще единственную, дочь Кристину. К слову, сейчас балерине и хореографу 31 год. А Кай Метов уже стал дедушкой.
Публикация от Кай Метов (@kay_metov)
15 Авг 2018 в 1:10 PDT  Как быстро растут дети… с дочерью Кристиной в недавнем прошлом. Она ещё не занимается балетом, а я работаю солистом-инструменталистом в Коми республиканской филармонии. Как мы вам?
— предался воспоминаниям Кай Метов.
«Как молоды мы были, как искренне любили, 🤩🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖🌺🌺🌺», «Еще не написаны хиты, которые так все любят», «Славное фото! Вы на нем такой.. такой…Волосатый! Простите, я по-доброму! Я очень люблю Ваши песни. У меня в машине до сих пор играют самые мои любимые», «Кай!Все отлично!Жизнь идет, а мы мудрее и нам есть, что вспомнить👍😘», «Доченька Ваша прелесть 😘😘😘 сладкий ангелочек🌹. Фото отличное 😂», «Круто! Красивая Семья!», «Трогательные)))», — прокомментировали семейное фото подписчики артиста в Instagram.
В июне звездный отец поздравлял свою дочь Кристину с победой в танцевальном конкурсе в Австрии.
Публикация от Кай Метов (@kay_metov)
6 Июн 2018 в 7:44 PDT  Кристина, ты молодец! Принимай ещё раз мои поздравления с первым местом!
— с гордостью написал Кай Метов.
«А дочка — то — папина! Ну ооочень похожа!», «У вас дочь прекрасно выглядит, и на вас похожа, Кай», «Поздравляю! Папина дочка! 😉Такая хорошенькая!😍», «Мои поздравления!Дочка копия папы. 👍», — порадовались за Кристину и ее папу подписчики певца в Instagram.
Кстати, недавно Кай Метов стал дедушкой. Внучку ему подарила как раз старшая дочь Кристина, которая живет в Германии. Знаменитый дед безумно рад своему новому статусу.
Прилетела Кристина. Едем по делам)) всем доброго утра!)) #позитив #кайметов #дочка #доченька #москва #хорошеенастроение
Публикация от Кай Метов (@kay_metov)
17 Апр 2017 в 11:04 PDT  Отметим, что певец был женат один раз. С девушкой по имени Наталья он познакомился, когда вернулся из армии. Через год Кай Метов сделал ей предложение. В браке у них родилась дочь Кристина. Однако через несколько лет супруги разошлись. Кстати, в ноябре 2015 года Кай Метов публично признался, что у него есть еще двое внебрачных детей: дочь Анастасия (1996 г.р.) и сын Рик (1998 г.р.). Однако певец очень редко показывает их публике.
Добрых всем выходных! Наша дружная семья. Как приятно быть вместе… #кайметов #родители #дети #семья
Публикация от Кай Метов (@kay_metov)
10 Авг 2017 в 5:45 PDT  Фото: Instagram @kay_metov
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