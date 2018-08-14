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Ева Лонгория нашла идеальную пару обуви к белым брюкам
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Ева Лонгория нашла идеальную пару обуви к белым брюкам 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
В июне этого года Ева Лонгория впервые стала мамой. Однако актриса, похоже, не планирует долго находиться в декрете. Звезда уже сейчас возвращается к активной социальной жизни. Минувшим вечером Ева вместе с мужем Хосе Бастоном поужинала в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Папарацци сфотографировали супругов у входа в заведение. Несмотря на явный недосып, Лонгория выглядела счастливой. Знаменитость, которая не стала наносить макияж, была одета в черный топ, легкий жакет того же цвета и белые брюки. К столь строгому, на первый взгляд, наряду Ева подобрала прозрачные пластмассовые туфли Yeezy Season 4. Судя по фото, обувь далеко не самая удобная, но главное же — удачный образ.
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