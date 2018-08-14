Королевский стиль: 10 модных приемов Меган Маркл, которые стоит взять на заметку

Тебе тоже нравятся образы супруги принца Гарри ? Тогда смело бери на заметку эти 10 простых модных приёмов Меган!

#1 Если сомневаешься, выбирай классику

Каждая из нас регулярно попадает в ситуацию под кодовым названием «нечего надеть». Если ты сомневаешься в уместности той или иной вещи, лучше выбрать самый «безопасный» и проверенный вариант, а именно — классику. Не проиграешь!

#2 Косуха всегда уместна

Куртка-косуха не зря считается одним из главных элементов пресловутого базового гардероба — она действительно уместна в любом образе, в том числе и в вечернем. Просто набрось ее на плечи поверх коктейльного платья!

#3 Скинни + рубашка = лучший casual

Просто и стильно: джинсы-скинни и рубашка в мужском стиле никогда тебя не подведут. Хочется сделать образ интереснее? Добавь акцент — например, неброское минималистичное украшение.

#4 Total white look всегда «работает»

Забудь о глупых стереотипах вроде «белое полнит» — total white look идеально работает как для будничных выходов, так и для вечерних. А не выглядеть «бледно» поможет акцент в виде помады насыщенного цвета.

#5 Подбирай помаду под платье

Помада под платье? Почему бы и нет!

#6 Блейзер и скинни можно носить и вечером

Casual-аутфит легко можно превратить в вечерний с помощью всё той же помады и лодочек.

#7 Однотонность компенсируй сложным кроем

Образ в стиле «одним» цветом не будет смотреться скучно, если в наряде присутствует сложный крой или асимметрия.

#8 Платья-футляры идут всем

Да-да, это именно так! А еще они отлично «вытягивают» фигуру и визуально делают ноги длиннее.

#9 Найди свой идеальный оттенок нюда

Нюдовые платья — идеальный выбор как для вечеринки, так и для свидания или торжественного мероприятия. Главное — найти свой оттенок.

#10 Монохром — это не скучно

Монохромный аутфит можно сделать куда интереснее, если «поиграть» с фактурами и кроем.

Фото: Getty images Russia