Королевский стиль: 10 модных приемов Меган Маркл, которые стоит взять на заметку 

Тебе тоже нравятся образы супруги принца Гарри? Тогда смело бери на заметку эти 10 простых модных приёмов Меган!
#1 Если сомневаешься, выбирай классику
Каждая из нас регулярно попадает в ситуацию под кодовым названием «нечего надеть». Если ты сомневаешься в уместности той или иной вещи, лучше выбрать самый «безопасный» и проверенный вариант, а именно — классику. Не проиграешь!
#2 Косуха всегда уместна
Куртка-косуха не зря считается одним из главных элементов пресловутого базового гардероба — она действительно уместна в любом образе, в том числе и в вечернем. Просто набрось ее на плечи поверх коктейльного платья!
#3 Скинни + рубашка = лучший casual
Просто и стильно: джинсы-скинни и рубашка в мужском стиле никогда тебя не подведут. Хочется сделать образ интереснее? Добавь акцент — например, неброское минималистичное украшение.
#4 Total white look всегда «работает»
Забудь о глупых стереотипах вроде «белое полнит» — total white look идеально работает как для будничных выходов, так и для вечерних. А не выглядеть «бледно» поможет акцент в виде помады насыщенного цвета.
#5 Подбирай помаду под платье
Помада под платье? Почему бы и нет!
#6 Блейзер и скинни можно носить и вечером
Casual-аутфит легко можно превратить в вечерний с помощью всё той же помады и лодочек.
#7 Однотонность компенсируй сложным кроем
Образ в стиле «одним» цветом не будет смотреться скучно, если в наряде присутствует сложный крой или асимметрия.
#8 Платья-футляры идут всем
Да-да, это именно так! А еще они отлично «вытягивают» фигуру и визуально делают ноги длиннее.
#9 Найди свой идеальный оттенок нюда
Нюдовые платья — идеальный выбор как для вечеринки, так и для свидания или торжественного мероприятия. Главное — найти свой оттенок.
#10 Монохром — это не скучно
Монохромный аутфит можно сделать куда интереснее, если «поиграть» с фактурами и кроем.
Фото: Getty images Russia