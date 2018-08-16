Беременность и грудное вскармливание

Когда кормящая мама узнаёт о своей новой беременности, то перед ней сразу встаёт много страхов и волнений:

Не спровоцирует ли кормление грудью выкидыш?!

Хватит ли ресурсов организма на двух детей сразу?!

Насколько полезным и даже безопасным является грудное молоко беременной женщины?!

Не пострадает ли малыш в утробе от того, что мама будет регулярно кормить старшего?!

Кормить или не кормить? Какой выбор сделать?

А ещё часто приходится сталкиваться с мнением официальной медицины, что при обнаружении новой беременности надо срочно отлучать от груди старшего. Ведь при кормлении грудью выделяется некоторое количество окситоцина — для расширения млечных протоков, и этот окситоцин может спровоцировать сокращения беременной матки. Бывает, что, кроме врачей, давят родственники, так же переживая за наступившую беременность. Но вот сама мама может сталкиваться внутри себя с муками выбора. Старший ещё такой маленький и любимый, ему ещё очень сильно нужны мамина помощь, тепло и, конечно, грудное молоко. Но и ребёнок под сердцем уже очень важен, страшно причинить ему вред. И часто вопрос «кормить или не кормить во время беременности?» — это вопрос про нелёгкий выбор и ответственность перед двумя своими детьми. Современная медицина и уровень её доступности помогают нам определять беременность очень рано. На сроке 4-5 недель! Но ещё совсем недавно было время, когда в аптеке не продавались тесты на беременность и даже УЗИ ещё не было. Это было время, когда рожали наши мамы и бабушки. И тогда можно было очень часто увидеть кормящих беременных мам, для которых этот процесс был нормой. И сейчас, наряду с категоричными требованиями отлучать, можно встретить вполне взвешенные комментарии консультантов по грудному вскармливанию о том, что вообще-то кормление грудью во время беременности возможно.

С чем сталкивается беременная женщина, решившая продолжить грудное вскармливание?

Болезненность внизу живота или поясницы во время кормления. Это так называемые тренировочные схватки, или схватки Брекстона-Хикса, которые в норме при обычной беременности могут возникать аж с 6 недель. Они не вредят малышу в утробе. Особенность их в том, что они, как правило, малоболезненны, не имеют чёткой последовательности и быстро проходят, когда малыш прекращает сосать грудь. Чувствительность сосков. Во время беременности может обостриться чувствительность сосков, и тогда во время прикладывания старшего ребёнка к груди может возникать ощутимая болезненность. Снижение количества молока. Это довольно распространённое явление. Совсем маленькие груднички, до года, могут начать чаще прикладываться и капризничать у груди. Более старшие дети могут уже словами сказать, что молочка стало мало. Часто на фоне снижения количества молока происходит естественное отлучение старшего ребёнка от груди. Меняется вкус молока. Выделяемые при беременности гормоны могут влиять на вкус грудного молока, делая его менее сладким (снижается количество лактозы). Перерасход ресурсов организма. Фактически организм кормящей беременной женщины выполняет работу по вынашиванию сразу двоих детей. Малышу в утробе отдаётся львиная доля всех питательных веществ — для постройки внутренних органов, первенцу с молоком переходит ещё часть питательных веществ, а вот мамин организм живёт по остаточному принципу. Поэтому нередко последствиями грудного вскармливания при беременности могут стать выпавшие волосы, тусклые, ломкие ногти, общая усталость и снижение иммунитета.

Самая надёжная опора: тело, чувства и желания

Тем не менее доказательная медицина не может привести однозначных доводов против кормления грудью во время беременности. Поэтому бремя решения этого нелёгкого вопроса, так или иначе, падает на плечи женщины. И здесь единственный гарант, на который мы можем опираться, — это наши тело и чувства. Распознавая сигналы собственного тела, мы можем сделать осознанный и, что самое важное, безопасный для всех выбор. Желание кормить. Это важный ориентир в данном вопросе. Если будущая мама очень хочет кормить своего ребёнка, получает удовольствие от этого процесса, испытывает радость от такого контакта, то это может стать хорошим подспорьем в дальнейшем кормлении. Если же женщина кормит из чувства вины, из страха за своего первенца, который нуждается в материнском молоке, то это может привести к нежелательным физическим ощущениям. Сигналы тела. Все эти боли, чувствительность сосков и общее самочувствие должны быть вами легко выносимы. То есть они должны оставаться на уровне лёгкого дискомфорта, а не становиться пугающими симптомами, с которыми вам приходится справляться. Если вы кормите, морщась от боли, то это вряд ли будет полезно вашим детям. Достаточно ресурсов. Обычной беременной женщине тщательно нужно следить за своим питанием и отдыхом, чтобы ресурсов хватало и маме, и растущему ребёнку. А кормящей беременной женщине приходится думать за троих. Нужно заботиться о качественной пище в достаточном количестве, о питьевом режиме и о комфортной обстановке. А на первое место в большей степени ставить свои потребности, потому что мама в этом случае поддерживает сложный баланс и достаток для всех. И если мама начнёт нуждаться, недоедать, мало пить или сильно уставать, то под угрозой окажется и процесс вскармливания старшего, и жизнь ещё не рождённого ребёнка, и, конечно, благополучие самой женщины.

Тревожные сигналы

Если вы выбираете кормление своего ребёнка грудью, будучи беременной, то вам важно помнить о тревожных симптомах, при которых как минимум нужно обратиться к врачу:

усиление болей в животе или пояснице;

кровянистые выделения из половых путей;

головокружения, головные боли, усиление тошноты;

частые ОРВИ или другие инфекционные заболевания.

Выбор, который остаётся за нами

Вопрос кормления ребёнка во время беременности относится для меня к очень личным. Здесь, как нигде, представлен сложный материнский выбор: как обеспечить обоим желанным и уже любимым детям ресурсы для жизни и благополучия? Очень хочется никого не обделить. И именно тут мы сталкиваемся с тем, что только наполненная мама может это обеспечить. Сегодня консультанты по грудному вскармливанию сходятся в идее, что можно успешно продолжать грудное вскармливание во время здоровой беременности, когда исключены вероятные угрозы выкидыша, цервикальная недостаточность и различные соматические заболевания. Доказательная же медицина по-прежнему перестраховывается, и большинство гинекологов настоятельно советуют прекращать кормление. А выбирать, как обычно, нам — мамам, опираясь на свои ощущения, возможности своего тела, свои ресурсы, поддержку близких и, конечно, огромную любовь к своим детям.