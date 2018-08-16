«Экономить не привыкла!»: Собчак без Виторгана отдохнула на яхте

Пока Максим Виторган снимается в очередном рейтинговом телевизионном проекте, а за Платоном смотрят нянечки и бабушка Людмила Нарусова — Ксения Анатольевна может позволить себе насладиться уединенным отдыхом на яхте. Телеведущая приняла участие в модной фотосессии, выбрав для съемки дизайнерское платье модного в этом сезоне насыщенно-синего цвета в белый горошек.

Собчак показала, как отдыхают селебрити, устроив себе мини-отпуск. Верные почитатели телеведущей задались вопросом: Почему на снимках нет Максима Виторгана? Фанаты предположили, что супруги рассорились и поэтому не появляются на публике вместе. При этом сама Ксения отказывается от каких-либо комментариев относительно мужа и семьи.

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Ксения Собчак позирует в легком платье (Фото: Instagram)

Телеведущая наслаждается отдыхом на яхте (Фото: Instagram)

Ксения Собчак показала роскошную фигуру (Фото: Instagram)

«Экономить не привыкла!», «Голова всегда не мытая, волосы не уложенные. Ксения, что это такое?!», «Платье очень красивое, но где муж?!», «Ксения одна скучает на яхте, без Виторгана», «Похудела Ксения с зимы, а мы — то думали, Вы малыша ждете!», «Красивая и ухоженная женщина, знает себе цену и отдыхает, как прима», — обсуждали в комментариях к фотографиям поклонники.

На многочисленные вопросы пользователей Собчак отвечать не стала, а несколько часов спустя опубликовала в микроблоге еще более провокационную фотографию, где запечатлена в подвенечном платье. Как оказалось, наряд невесты Ксения примерила специально для вечеринки в честь грядущего бракосочетания своей подруги Натальи Зинько.