В сентябре при правительстве РФ создадут консультативный совет по биотехнологиям

МОСКВА, 17 августа. / ТАСС /. Консультативный и координационный орган по вопросам развития биотехнологий будет создан в сентябре при правительстве РФ , в него войдут ученые, представители бизнеса и властных структур. Об этом сообщил ТАСС главный ученый секретарь президиума Российской академии наук (РАН) академик Николай Долгушкин.

"На совещании по вопросам развития биотехнологий с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым решено было, учитывая важность этого направления, этого драйвера развития экономики и науки, создать координационно— консультативный орган при правительстве в ближайшее время. В сентябре такой орган будет создан", — сказал Долгушкин, который принимал участие в совещании.

По его словам, в новую структуру войдут представители органов власти, бизнес-структур, ведущие ученые, которые будут оперативно решать, что нужно для развития экономики, какие задачи должны стоять перед наукой, чтобы ученые могли скорректировать свои исследования, в том числе фундаментальные. Кроме того, как пояснил ученый, это направление важно развивать, так как в настоящее время Россия вынуждена закупать многие виды продукции.

"Есть такое направление, как пищевые ингредиенты. Их более 90% закупается за рубежом, хотя у нас было свое производство. Или кормовые добавки, которые мы тоже сегодня закупаем. У нас животноводство активно развивают, и добавки нужны, чтобы оно было высокопродуктивным, рентабельным. И попытки организовать производство сегодня не очень успешны, поэтому должна подключиться наука", — пояснил Долгушкин.

Он добавил, что биотехнологии сегодня также становятся основой развития многих других сфер. Например, они нужны для охраны окружающей среды, так как позволяют перерабатывать органические отходы и получать, например, газ и тепло.