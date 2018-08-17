Жанна Левина дала модный совет

Жена известного комика Гарика Мартиросяна ответила на вопрос читателей относительно своего гардероба и дала несколько полезных советов.

Девушка заметила, что многие упрекают ее в излишней любви к одежде и даже считают, что Левина обзавелась «резиновым» гардеробом. Жанна порекомендовала читательницам не завидовать, а принять во внимание полезные советы. Левина порекомендовала не гнаться за модными вещами, а выбирать варианты, которые будут актуальны всегда и прослужат долго.

Отвечая на вопросы читателей, Левина заметила, что она — «взрослая девочка», а в Инстаграме присутствует всего два года. Именно поэтому читателям кажется, что у нее «резиновый» гардероб. На самом деле Жанна носит одежду достаточно долго, поэтому некоторые наряды еще не показывала.