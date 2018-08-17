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Жанна Левина дала модный совет
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Жанна Левина дала модный совет 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Жена известного комика Гарика Мартиросяна ответила на вопрос читателей относительно своего гардероба и дала несколько полезных советов.
Девушка заметила, что многие упрекают ее в излишней любви к одежде и даже считают, что Левина обзавелась «резиновым» гардеробом. Жанна порекомендовала читательницам не завидовать, а принять во внимание полезные советы. Левина порекомендовала не гнаться за модными вещами, а выбирать варианты, которые будут актуальны всегда и прослужат долго.
Отвечая на вопросы читателей, Левина заметила, что она — «взрослая девочка», а в Инстаграме присутствует всего два года. Именно поэтому читателям кажется, что у нее «резиновый» гардероб. На самом деле Жанна носит одежду достаточно долго, поэтому некоторые наряды еще не показывала.
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