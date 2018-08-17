Копия мамы: 25-летнюю Анну Шульгину спутали с Валерией

Девушка сделала не свойственный ей макияж и прическу.

Дочь певицы Валерии , 25-летняя Анна Шульгина, уже не раз доказывала, что любит экспериментировать с внешностью… Достаточно вспоминить, как девушка, собрав всю волю в кулак, похудела на 30 кг, ее розовые волосы или провокационные образы на многочисленных фотосессиях.

На этот же раз образ Анны оказался настолько для нее не свойственным, что та в буквальном смысле стала копией мамы.

Увидев фотографии, поклонники немного удивились, зачем девушка выставила в собственный Instagram фоточки звездной мамы. Но, присмотревшись, узнали на снимках саму Анну.

«Копия мамы, обе красоточки», «Красивая, но выглядишь намного старше, как минимум лет на 40…», «Даже не верится, что это ты», — писали они.

Что же до виновницы переполоха в сети, то девушка заявила, что не видит в таком макияже ничего предусудительного.

«Я не вижу ничего плохого в ярком макияже, странной прическе и необычной одежде. Это же веселье! Как можно к этому так серьезно относиться?» — заметила Шульгина.

Сама же Валерия при этом практически не использует косметику в обычной жизни и при этом выглядит фантастически.

Напомним, Анна Шульгина резко преобразилась три года назад. Тогда Анна села на строгую диету, добавив ежедневные тренировки в спортзале, и меньше чем за полгода сбросила аж 30 кг.

С тех пор девушка не только успешно строит карьеру певицы, но и работает… моделью.

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