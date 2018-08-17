Поправилась или беременна? Наряды, которые ставят звезд в неловкое положение

Статус главной интриганки этого лета можно по праву присвоить Ксении Собчак . Телеведущая устраивает «пьяные» танцы на яхте, называя алкоголь спонсором своего веселья, после чего уверяет, что пошутила, — вода с лимоном и ничего более; примеряет свадебное платье, вновь заставляя поклонников гадать, что нашло на Ксению; меняет объемные наряды на облегающие, демонстрируя то округлившийся, то плоский живот, чем вновь привлекает к себе внимание: так беременна или нет?

Что касается неудачных платьев — такой казус хотя бы раз да случался с каждой знаменитостью. Выходит, скажем, Светлана Ходченкова или Сати Казанова на красную дорожку в наряде с фантазийной драпировкой или слишком объемными складками, а спустя два часа уже принимает поздравления со скорым пополнением. Чтобы не попасть в неудобное положение, учимся на ошибках звезд: какие фасоны меняют фигуру, заставляя окружающих думать о паре лишних кило обладательницы или ее «интересном положении»?

Ксения Собчак: баска под грудью. Широкая оборка на платье призвана акцентировать внимание на бедрах и визуально уменьшать талию. В случае с телеведущей фокус не удался: сочетание объемного верха, баски и ниспадающего подола платья заставили зрителей поздравлять Ксению со второй беременностью. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Юлианна Караулова : слишком облегающий фасон. Продемонстрировать соблазнительные изгибы завидной фигуры — идея хорошая. Но увлекаться ей не стоит. Донельзя обтягивающая ткань может показать зрителю то, чего нет: стоит встать в не очень удачную позу, и у Юлианны появляется аккуратный животик. Фото: www.instagram.com/muztv

Ксения Бородина : облегающий фасон и пояс под грудью. Такую же злую шутку облегающее платье сыграло со звездой «Дома-2». Только в образе Ксении «беременный эффект» усилил контрастный пояс под грудью. Бородиной осталось только смеяться: «На этом фото пришлось втянуть свой семимесячный живот». Фото: instagram.com/borodylia

Наталья Подольская : многослойность. Белое двухслойное платье к лицу рыжеволосой певице. Вот только в области талии выглядит излишне объемным, будто подобранным не по размеру, вызывая у окружающих уже знакомый вопрос: поправилась или беременна? Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Сати Казанова: драпировка на талии. Плотный бархат, опускающийся с плеча и талии широкими складками, если и не заставляет задуматься о скорых изменениях в семье певицы, то как минимум добавляет Казановой несколько лишних сантиметров. Впрочем, артистка в отличной форме — что уже доказала, примерив купальник. Фото: instagram.com/satikazanova

Наталья Шкулева : воланы. Разбросанные по сарафану воланы искажают пропорции, а вместе с коварным ветром… и говорить не приходится. Хотя, как заметили пользователи Сети, Андрей Малахов на фото куда более «беременный», чем его супруга Наталья. Фото: instagram.com/natashashkuleva

Ольга Орлова : высокая талия. Сарафан на тонких лямках — незаменимая вещь для отпуска. Но эту модель Ольге стоит убрать подальше в шкаф: мелкий частый рисунок, высокая «треугольная» талия и горизонтальные линии на подоле превращают певицу в будущую маму. Хотя хрупкие плечи и шея выглядят более чем выигрышно! Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Светлана Ходченкова: объемный декор. Что может прятать под платьем столь сложной конструкции хрупкая актриса? Только, казалось бы, изменившуюся фигуру. Но нет: объемный плотный декор на талии — дань моде, а не попытка «маскировки». Кстати, Светлана тяготеет к необычным фасонам, в чем ее поклонники не раз убедились, наблюдая за выходами блондинки. Фото: Фролов Михаил