Как почувствовать себя настоящей женщиной

Часто ли мы задаем вопрос: «Чувствую ли я себя женщиной?» Мы многое понимаем о себе как о карьеристке, дочери, матери, подруге, но редко вспоминаем о нашем настоящем предназначении — быть женщиной в истинном понимании этого слова. Сегодня правила игры таковы, что можно реализовываться как угодно: одни заявляют, что счастье женщины в труде, другие судорожно наслаждаются декретом с лозунгами #яжемать. Кроме того, в обществе сильно стираются грани между мужским и женским: иногда уже непонятно, что присуще женскому поведению, а что — мужскому. Недавно мой трехлетний сын спросил меня, почему я много работаю. В ответ я пробурчала что-то невнятное про зарабатывание денег. Не успев прийти в себя от своего же комментария, ребенок добавил: «Мама, а мальчики на что?»

Гениальные детские мысли погрузили меня в самоанализ и воспоминания. О том, как я воспринимала женщин в своей семье. Все они — очевидные трудоголики, пропадающие в командировках и офисах, ровно как и я сейчас.

Конечно, со мной можно поспорить, но личный опыт заявляет: между «быть женщиной» и карьерой очень тонкая грань. И зарабатывание денег противоречит женской природе и мешает другим важным аспектам — от здоровья до личной жизни.

Ощущение себя женщиной невозможно без физического принятия себя. Это невыносимо сложный, но обязательный путь. Можно до самой пенсии сидеть и искать в себе недостатки, грустить по поводу неидеальных ног или несовершенной формы груди, а можно перестать себя истязать и исправлять. Принять ноги, грудь, глаза и губы — других не будет. Необязательно петь телу дифирамбы, носить исключительно мини, демонстрируя миру, как вы себя любите. Достаточно просто принять данное родителями и природой и в какой-то момент перестать зацикливаться на этот счет. Вообще перестать.

Кто-то скажет: «А как же самосовершенствование?» Рискну предположить, что дело не в нем, а в стандартах красоты, которым нервозно следует сегодня большинство из нас. Гораздо эффективнее заниматься тем же спортом не для того, чтобы переплюнуть красоток из инстаграма, а для ощущения гибкости, подтянутости своего тела и поддержания его в тонусе. Большего для настоящего счастья и не надо. Идеальная внешне женщина с потухшими глазами (то есть недовольная собой) так и будет бесконечно доводить себя до совершенства, пока не поймет, что старается для всех, кроме себя.

В общем, тело — наш союзник. Наш и больше ничей.

Настоящие женщины не относятся к себе слишком серьезно. Легкость, кокетство, непринужденное поведение — это все, что добавляет любой из нас завидный шарм и притягательность. Вспомните забавных красавиц от Одри Хепберн до Скарлетт Йоханссон . Мужчины сходят от таких с ума не просто так: настоящая женщина всегда будет немного прятать свою эрудицию, не боясь выглядеть смешной, чуть рассеянной и от этого невероятно милой. Таким образом она не посягает на мужскую территорию, где обычно царит логика и демонстрируемый ум.

Женщина чувствует себя женщиной, когда обращается к мужчине. Когда умеет принимать все, что он ей дает: комплименты, подарки, деньги, помощь. Современные независимые девушки довольно часто принимают в штыки любые мужские возможности проявить симпатию. Мы впадаем в крайности. Либо отказываемся от всего от страха, что будем ему что-то должны, либо одержимо ждем знаков внимания и меркантильно оцениваем любой подарок. Все, что от нас требуется, — это принимать. Радоваться букетам ромашек или роз, улыбаться в ответ и ничего не просить — именно эта благодарность и здоровая независимость побуждает мужчину быть нужным и полезным.

Женщина чувствует себя женщиной, когда уделяет себе время — от любимого хобби до встречи с подругой. Все же знают это волшебное ощущение после таких встреч, когда в течение пары часов обсуждается все самое бессмысленное и прекрасное в этом мире. Маски для лица, бессульфатные шампуни, платья из H&M, уникальные сыворотки и идеальные «жидкие колготки» для ног, если те плохо загорают. После таких разговоров внутренняя женщина заряжается как минимум на неделю.

Подобные привычки — делать что-то девичье для себя — оттачиваются как любые навыки. Возьмите за правило уделять себе время определенным образом, предварительно придумав, что это может быть. Вспомните, что вас завораживает, приносит положительные эмоции и удовольствие. Массаж, книжка в ванной, кино по воскресеньям — это должно быть что-то, что не просто красиво звучит, а нравится именно вам. Если не придумаете, посоветуйтесь с лучшей подружкой.

Развитие женственности невозможно без платьев в гардеробе. Довольно спорная рекомендация на сегодня, учитывая феминизацию, культ удобных джинсов и модных кроссовок. Но факт есть факт: юбка или платье подчеркивают нашу половую принадлежность. И отрицать это — все равно что отрицать свою суть. И знаете, что обычно делает настоящая женщина? В любой непонятной ситуации покупает себе новое платье. Это еще один навык, освоить который никогда не поздно.

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